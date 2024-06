'The Acolyte' (1x03). Vaya par de gemelas en un notable y trágico episodio de orígenes para la serie de Star Wars

Nuevo miércoles y nuevo episodio de 'The Acolyte' entre manos. Tercer capítulo y, extrañamente (sobre todo porque el episodio 2 parecía indicar otra cosa), la serie de Star Wars en Disney+ pone en pausa el sendero de venganza de Mae (Amandla Stenberg) para llevarnos por los orígenes de las gemelas.

Por cierto, a partir de aquí spoilers de ‘Destino’, el episodio 1x03 de la serie de Star Wars.

Tras los dos episodios de introducción de la serie, toca flashback. El prestigioso Kogonada coge los bártulos de director y nos lleva 16 años atrás, al verdor del planeta Brendok, momento y lugar de orígenes para las gemelas Mae y Osha, interpretadas en sus versiones infantiles por, respectivamente, Leah y Lauren Brady.

Kogonudo

Ya la primera secuencia, con las hermanas en medio del bosque, ya dice bastante sobre las diferencias entre ellas. Osha parece tener menos dominio que Mae con la Fuerza y, de paso, no tiene muchas ganas de hacer la ceremonia de la Ascensión. En eso estarán cuando son encontradas por la Madre Koril (Margarita Levieva), quien las regaña por haberse escapado. Testigo de esto, Sol (Lee Jung-jae).

A continuación, se nos presenta el clan presidido por Madre Aniseya (Jodie Turner-Smith). Un aquelarre de brujas usuarias de la Fuerza (el Hilo) de origen desconocido. Parece que en esta nueva era de historias de Star Wars están decididos a explorar clanes más allá de las hijas de Dathomir/hermanas de la noche vistas en las series de Filoni (aunque es buen toque que Koril sea zabrak).

Será durante la llamada ceremonia de la Ascensión el momento en el que surgen los problemas tras la irrupción del cuarteto jedi formado por Sol, Indara, el entonces padawan Torbin y Kelnacca bajo el pretexto de que estén entrenando niñas. Las gemelas salen del corrillo que les oculta… «¿Quién es el padre?», «No tienen padre.» Algo que parece despertar sospechas.

Este episodio no solo parece incidir en las diferencias entre Mae y Osha, también en los desacuerdos y diferentes puntos de vista entre Aniseya y Koril, desvelada no solo como su pareja sino también como la madre que gestó a las gemelas, creadas por la Madre superiora: «¿Y qué pasará si los Jedi descubren cómo lo hiciste?», pregunta Koril.

Concepción hilada

Parece bastante claro (o al menos está fuertemente sugerido) que las gemelas Mae y Osha fueron concebidas vía y obra de la Fuerza. El cómo exactamente no se explica, haciendo sobrevolar el fantasma de los midiclorianos de la concepción virginal de Anakin Skywalker tal como se nos contó en ‘La amenaza fantasma’. Si bien décadas después se “medio” sugirió que había habido intervención de Darth Sidious en el tema, no es algo que en Lucasfilm parezcan dispuestos a explicar del todo. Aquí veremos si dan ese paso y si tendremos otro episodio flashback para aclarar.

Sabemos que estas brujas son grandes manipuladoras de La Fuerza y la Fuerza tiene el poder de dar vida, engendrar (además de que en el episodio recalcan el Hilo como sinónimo de Vida) y no podemos obviar la (muy) remota posibilidad de que tengamos en marcha un asunto de clonación. Recordemos que aun décadas y siglos antes de la creación de clones de Jango Fett, otras civilizaciones (algunas con religiones ligadas a la Fuerza, como los ithorianos) también desarrollaron esta tecnología.

Pero, como repito, esta es una posibilidad quizás demasiado remota y, teniendo en cuenta que, otra cosa no, pero ‘The Acolyte’ suele pecar de evidente y la teoría de concepción “Forzada” es la navaja de Ockham. Son cosas que tendrán que explicar en un futuro, al igual que de dónde viene originalmente este aquelarre de brujas y por qué tuvieron que exiliarse. Lo que sí que parece estar claro es que sea lo que sea, se intuye que ya llevarían un tiempo en el punto de mira de la Orden Jedi.

Volviendo al episodio, tras una tensa reunión de emergencia del Clan deciden dejarlas hacer el test propuestas por los jedis, conscientes de que si lo aprueban se irán con ellos. La consigna es, pues, que las niñas mientan. Aunque lo intenta, Osha, cae en la pequeña trampa, descubriéndose el pastel. Fascinada por las posibilidades de lo exterior y la Orden decide aceptar y marcharse. Algo que, con cierta pena, acepta su madre.

La que no lo toma tan bien es su hermana Mae, quien decide encerrar a su hermana en la habitación y prender fuego al pasillo. Un fuego que se extiende en un abrir y cerrar de ojos. En lo que logra escapar, la catástrofe va a más, hay explosiones y su hermana cae hacia el vacío. Ella también, pero es rescatada por Sol antes de presenciar que todo el resto del clan, incluyendo su madre, ha muerto. En lo que parten para Coruscant, Mae se ve varada en el planeta pensando que es la única superviviente.

Así termina un notable episodio escrito por Jasmyne Flournoy y Eileen Shim, que me deja con la impresión de que no hemos visto todo lo que pasó en ese momento —¿por qué colapsa todo? (ya hay un momento a mitad del episodio que indica que hay algo pasando del que no somos conscientes), ¿Sol es el único jedi que llega al rescate?, ¿dónde está el resto del equipo?, etcétera—. Interrogantes todos que quedan algo en el aire.

