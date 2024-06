'The Acolyte' (1x01-02): tú a Coruscant y yo a Carlac en un solvente arranque de la serie de Star Wars que peca de evidente

He de reconocer que la principal razón por la que tenía bastante más curiosidad por 'The Acolyte' que de otras series de la saga es por el hecho de que esta nueva serie de Star Wars se separe, casi por fin en lo que a series y películas se refiere, de la época de Skywalker.

Tampoco es que se separen demasiado, ya que la ficción de Disney+ nos lleva cien años antes del auge del Imperio, en la llamada era de la Alta República, presunta época de esplendor de los jedis. Y, al parecer, hay alguien matándolos.

Por cierto, a partir de aquí, spoilers de 'Lost/Found' y 'Revenge/Justice'. los episodios 1x01 y 1x02 de 'The Acolyte'.

Comenzamos con un entorno que siempre nos gusta en Star Wars: las cantinas. Ahí entrará nuestra pequeña antagonista (Amandla Stenberg), localizará a la maestro Indara (Carrie-Anne Moss) y comienza un espléndido combate en el que la jedi parece reconocer a su contrincante. Una "usuaria no autorizada" de la fuerza a la que podría ganar fácilmente. Sin embargo, las tornas se tuercen y un puñal se le clava en el corazón. Adiós, Indara.

La acólita mata el sueño

Saltamos al espacio y nos subimos a una nave gobernada por nemoidianos. Sí, tenemos por aquí a la infame Federación de Comercio llevando un cargamento muy importante (del que no trasciende). En plena ruta, la nave es abordada por Yord, un joven y remilgado jedi (Charlie Barnett) y su padawan. Quieren interrogar y arrestar a Osha (Stenberg) una ex padawan convertida en meknek, ya que coincide con la descripción dada por los testigos.

Sin embargo, en el templo jedi de Coruscant no tienen tan claro que Osha sea la culpable. Por lo menos, eso defenderá su antiguo maestro Sol (Lee Jung-jae) que, según nos cuenta, fue junto con Indara quien rescató a la niña del incendio que acabó con su familia y hogar en Brendok.

Sol junto con Yord y la padawan Jecki (Dafne Keen) partirá al rescate de Osha, después de descubrir que se quedó atrás en la fuga de la nave de prisioneros que la transportada. Así que ponen rumbo a Carlac. Es aquí donde Osha tendrá un extraño sueño, la revelación de que su hermana gemela sí que sobrevivió al terrible incendio y que es ella la que debe estar matando jedis.

Y el primer capítulo acaba así, con Mae (como se llama la gemela mala) acudiendo a visitar a su maestro, aparentemente sith. «Una acólita mata el sueño», amenaza. Créditos, siguiente capítulo (coescrito por Jason Micallef y Charmaine DeGrate), y nos vamos a otro planeta, donde la villana tiene otro objetivo: el maestro Torbin (Dean-Charles Chapman).

Sin embargo, el impenetrable campo de fuerza que rodea a un meditador e impertérrito jedi hace que, en esta ocasión, la muchacha fracase. Este intento es la confirmación (o parte de la confirmación) que necesitaban Sol y compañía para probar la inocencia de Osha. El grupo pone rumbo a Oleca. Sin embargo, cuando llegan a proteger a Torbin ya es demasiado tarde ya que este ha ingerido voluntariamente un veneno que le ha ofrecido Mae.

En este inicio de serie, y más en concreto, en este metraje tenemos un par de anotaciones interesantes. La primera es que hay una lista de cuatro víctimas en este sendero de venganza. La segunda es que el misterioso maestro quiere que estas no mueran por arma o, como en este caso, veneno, por lo que no parece que Mae esté haciendo las cosas demasiado bien.

El episodio termina con el plan de los jedis para acorralar a Mae gracias al chivatazo que les ha dado el amigo y socio de ella, Qimir (Manny Jacinto). Una persecución que termina en una lucha y con la acólita escapando. No sin antes ver, sorprendida, que su hermana Osha está viva. Ahora, ¿próximo objetivo? Keinacca, el wookie, que vive en el planeta Khofar.

Un arranque con poco gancho

Quizás el mayor pecado de estos dos primeros episodios de 'The Acolyte' no radica en el hecho de que el desarrollo de acontecimientos se note algo fuera de compás, es más bien lo evidente que resulta en su presentación. No es tanto que uno tenga más o menos información previa, es que simplemente carece de intriga, con el espectador yendo un kilómetro por delante de los personajes.

Y es que cuando vas con tropos tan clásicos como "el inesperado regreso de la gemela creída muerta" o "la gran oscuridad extinta vuelve" hay que saber manejar cómo mostrarla de tal manera que el espectador tenga interés en ello. No es que Leslye Headland sea manca escribiendo, pero sí que he echado en falta algo más de gancho aquí.

Lo que no quiere decir que este doble capítulo no haya dejado ciertos misterios para ir resolviendo en sucesivos episodios como, por ejemplo, ¿quién y de dónde sale el misterioso maestro de Mae?, ¿qué pasó en el planeta natal de estas gemelas?, ¿hicieron algo más de lo que cuentan los jedis allí?, ¿por qué Torbin tomó el voto Barash (y el veneno)? De momento, este próximo episodio está dirigido por Kogonada y (ya os adelanto) algo aclarará... pero habrá que ver si lo suficiente.

