'The Mandalorian': 13 películas y series para recuperar si te ha gustado la segunda temporada del éxito de Disney+

Ya han pasado un tiempo del emocionante final de la temporada 2 de 'The Mandalorian' y la ausencia de nuevos capítulos de la serie de Disney+ puede haber dejado un considerable mono a los fans de 'Star Wars' y los que, simplemente, han disfrutado de la serie. Puede que alguna de estas series y películas con aventuras similares o incluso influencias directas de la serie te ayuden con el duelo.

Gremlins (1984)

Que Grogu es todo un híbrido de Yoda y Gizmo no es ninguna sorpresa para nadie, pero aparte de la relación de un hombre con una criatura de orejas puntiagudas, en la temporada 2 del 'The Mandalorian' asistimos a un final tan parecido al del clásico de Joe Dante que es imposible que Favreau no lo tuviera en cuenta.

Crítica en Espinof

Firefly (2002)

Desde 'El despertar de la fuerza', la resurrección de la saga 'Star Wars' por parte de Disney ha tomado buena nota de una de las mejores series inspiradas en la trilogía original. Las lamentaciones por el prematuro final de 'Firefly' siguen resonando con toda la razón del mundo, esta serie de Joss Whedon es un espectacular western espacial de piratas estelares cuya limitación de presupuesto no le es problema para ser la mejor de su género hasta el momento.

Crítica en Espinof

John Carter (2012)

Todo lo bueno de 'The Mandalorian', pero tratado con el scope y la épica de una gran aventura cinematográfica, eso es lo que el público rechazó en 2012, cuando la gran adaptación de la obra de Edgar Rice Burroughs por parte de Andrew Stanton se encontró con que el pulp, la aventura ligera y la space ópera "con el espíritu de los viejos seriales" solo vale si tiene detrás la marca 'Star Wars'.

Crítica en Espinof

The Clone Wars (2003)

Creada por Genndy Tartakovsky esta serie de cortos animados no se considera un canon oficial de 'Star Wars' pero es mucho mejor que la que si está aceptada. Una narración en su mayoría sin diálogos, durante más de dos horas de disfrute starfan con los que Tartakovsky estiró al máximo las posibilidades plásticas del medio animado y de la propia saga. Una pena que no se haga mucho por reivindicarla cuando se encuentra entre lo mejor de la saga.

Crítica en Espinof

El lobo solitario y su cachorro (Kozure Ôkami, 1972-1974)

Las películas de samuráis han sido parte de inspiración de 'Star Wars' desde el principio con 'La fortaleza escondida', pero la primera que vienen a la mente cuando uno echa un vistazo a 'The Mandalorian' y la cultura Mandaloriana, totalmente Samurái, con un guerrero protegiendo a un bebé y luchando a través de una ola tras otra de enemigos no deja muchas dudas de dónde proviene la inspiración. No se pierdan las 6 películas originales de la saga.

Farscape (1999-2003)

Quizá más adecuada para fans de 'Guardianes de la galaxia' que de la propia 'The Mandalorian', esta space ópera del canal SyFy cuenta con una pequeña legión de fans entre los que se encuentra James Gunn, que elogia sus cuatro temporadas por su singularidad y, lo que más la une a la serie de 'Star Wars', el uso de los títeres de la Compañía Jim Henson en lugar de aliens generados por ordenador, el CGI de las naves era muy malo, pero compensa por su espíritu de evasión algo más gamberro de lo habitual.

Temblores (1990)

Si te gustó el primer capítulo de la primera temporada puedes rescatar este clásico de la aventura de terror con aires de Western y buddy movie que generó una buena cantidad de secuelas (la segunda tan buena como la primera) y una serie de televisión. Los graboides son grandes gusanos subterráneos a los que se les da caza de forma no muy diferente al monstruo del citado espisodio.

'Wildside' (1985)

Como 'The Mandalorian', esto fue una especie de variación del esquema de 'El Equipo A' en clave de western juvenil que fue emitida por Televisión Española en horario de sobremesa, en 1988. Protagonizada por un grupo de justicieros, al estilo de 'Los 7 magníficos' (con lo que la conexión Kurosawa-Mandalorian es aquí igual de válida), que tiene cada uno una habilidad especial: puntería, otro que lanza cuchillos, un experto en explosivos, un maestro del lazo...

Arac Attack (Eight Legged Freaks, 2002)

Probablemente aún hoy la mejor película de arañas gigantes moderna, esta deliciosa variación del cine de bichos mutantes de los 50 pasada por el filtro del cine de Joe Dante tenía a una jovencísima Scarlett Johansson luchando contra todo tipo de arácnidos, con un final en cuevas que recuerdan al clímax del episodio 2 de la segunda temporada de 'The Mandalorian'.

Las aventuras del Joven Indiana Jones (The Young Indiana Jones Chronicles, 1992-1993)

Uno de los reencuentros más felices de Lucasfilm y 'Star Wars' en Disney es que en muchos de los episodios de 'The Mandalorian' el sentido de la aventura y las escenas de acción estaban más cerca de las películas de 'Indiana Jones' que las propias de 'Star Wars', y esto nos hace recordar que hay otra serie esperando ser recuperada por los fans del espíritu Lucas/Spielberg, la genial precuela de las primeras aventuras del arqueólogo, que tenían una producción cinematográfica poco común en la tv de la época.

El planeta del tesoro (Treasure Planet, 2002)

Antes de mezclar cine de piratas y space ópera en 'The Mandalorian', Disney ya había hecho un experimento sorprendente en 'El planeta del tesoro' (2002), una versión espacial animada de 'La isla del tesoro', con un despliegue técnico apabullante y ambicioso que fue un fracaso sonado e injusto, sin embargo es una de las mejores variaciones del concepto 'Star Wars' y no es muy diferente a la idea que tuvieron para Han Solo en su precuela, que también adaptaba a su manera la obra de Robert Louis Stevenson.

Crítica en Espinof

Abierto hasta el amanecer: la serie (From Dusk Till Dawn: The Series, 2014-2017)

Siendo 'The Mandalorian' el cruce de caminos de varios géneros, en donde cabe el western, el cine criminal al terror con monstruos, nadie más idóneo para añadir ruido a esa mezcla que el director Robert Rodríguez, quien firmó el episodio mejor dirigido de la segunda temporada, sirviendo de sal y limón para el tequila para todos los públicos de Disney+. Nada mejor que repasar su creativa elongación de su película junto a Tarantino para comprobar cómo mezcla el neo noir violento con el terror y el western y abrir boca para su Boba Fett.

Crítica en Espinof

'Ojos de fuego' (Firestarter, 1984)

Ya hemos visto que el modelo de guerrero protegiendo a un bebé se inspira en 'El lobo solitario y su cachorro', pero el detalle de que el niño tiene poderes y por ello es buscado por una organización de villanos también resuena a otro éxito de Lucasfilm como 'Willow', pero gracias a su estructura de road movie tambíén nos recuerda a otros referentes, y uno que normalmente se suele olvidar es esta adaptación de Stephen King que sirve de inspiración a muchas otras, desde 'Logan'(2017), a 'Stranger Things' (2016-) hasta la serie 'Believe' (2014) o la estupenda 'Midnight Special' (2016).

Crítica en Espinof