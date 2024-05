Por qué el 4 de mayo se celebra el día de 'Star Wars' y su extraña unión con la política más odiada de Reino Unido

Es posible que estés pensando que el artículo se soluciona en una sola frase: el 4 de mayo es el día de 'Star Wars' por la similitud de la frase "May the force be with you" con "May the 4th be with you". Pero hay más, porque las cosas no surgen de la nada, y menos aún fenómenos sociales mundiales como el de este 4 de mayo. Así que coge tu sable láser, pon en orden los midiclorianos y prepárate para una historia que no conocías. Que el 4 de mayo te acompañe.

Margaret Thatcher, ¿jedi o sith?

Si en el Reino Unido preguntas cuál ha sido su primer ministro más odiado de la historia, es muy probable que la mayoría respondan "Margaret Thatcher". No se puede decir que la dama de hierro fuera la más popular precisamente, aunque haya pasado a la historia precisamente por ello. ¿Y sabéis qué día fue elegida primera ministra? Exacto: el 3 de mayo de 1979, solo dos años después del estreno de 'Una nueva esperanza'.

Los Conservadores, para celebrar la victoria, le dedicaron un anuncio el día siguiente en el periódico Evening News (que, por cierto, cerró en 1980) en el que ponía "May the Fourth Be with You, Maggie. Congratulations" ("Que el cuatro te acompañe, Maggie. Felicidades"). Esta es la primera vez que se utilizó para celebrar el 4 de mayo, pero un año antes se había usado como manera de conmemorar el 4 de julio, el Día de la Independencia americano.

Por aquel entonces, 'Star Wars' ya formaba parte de la cultura pop y sus frases se repetían sin descanso en plena "Starwarsmanía". Después, se fue hundiendo en el olvido durante los años 80 y 90 hasta que llegó Internet e hizo que en foros y redes sociales los fans de todo el mundo adoptaran el 4 de mayo como el "día oficial" de Star Wars, una celebración que se acrecentó cuando Disney adquirió LucasArts y decidió convertirlo en un evento oficial, hecho y derecho, con estrenos de series en Disney+, cabalgatas y todo un entramado de merchandising (por supuesto) a tal efecto.

Todo empezó con Margaret Thatcher y ha terminado en una celebración de una saga que lleva con nosotros más de 45 años. Con 'The Acolyte', 'The Mandalorian y Grogu', la temporada 2 de 'Ahsoka', 'Skeleton Crew' y la temporada 2 de 'Andor', entre muchísimos otros proyectos, nos quedan muchos cuatros de mayo por disfrutar. Que la Fuerza os acompañe, hoy más que nunca.

