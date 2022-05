‘Star Wars: Skeleton Crew’ ficha a Jude Law y su director afirma que la serie de Disney + "está protagonizada por cuatro niños, pero no es sólo para niños"

Mientras hoy presenciamos el flamante estreno de la esperada 'Obi-Wan Kenobi' en Disney+, y después de recibir el primer tráiler del spin-off de la infravalorada 'Rogue One' titulado 'Andor', la rueda de 'Star Wars' se niega a dejar de girar y nos trae información sobre 'Skeleton Crew'; la nueva serie galáctica que prepara Jon Watts y que volverá a explotar la nostalgia ochentera al más puro estilo 'Goonies'.

Niños, niños, futuro, futuro...

Durante la Star Wars Celebration, el director de la trilogía de Spider-Man protagonizada por Tom Holland ha dado nuevos detalles sobre la producción televisiva, etiquetada como "una aventura iniciática a lo 1980 en el espacio". Además, se ha dejado caer que su rodaje arrancará pronto, que su estreno está previsto para 2023, y que tendrá en su reparto a un Jude Law más que acostumbrado a las franquicias tras dar vida a Dumbledore en 'Animales fantásticos'.

Durante el evento, Watts habló de este modo sobre el proyecto:

"Esta es una serie en la que hemos estado trabajando durante mucho tiempo. Es la historia de unos niños de 10 años de un planeta diminutos que se pierden en la galaxia de Star Wars. Es la historia de su regreso a casa. Está protagonizada por cuatro niños, peor no es sólo para niños".

'Star Wars: Skeleton Crew' estará producida por Jon Favreau, Dave Filoni y Christopher Ford, y se suma a la interminable lista de series ambientadas en el universo de George Lucas que están por venir. Una selección que, además de la mencionada 'Andor', incluye 'Asohka', 'Rangers of the New Republic', 'Lando', 'The Acolyte', 'A Droid Story' y la tercera temporada de 'The Mandalorian', que llegará en febrero de 2023. ¿Llegará el público a saturarse en algún momento hasta perder el interés?

