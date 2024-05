Entre "una obra maestra moderna" y "un desastre", las primeras impresiones de Megalópolis dividen a la crítica en Cannes

Ya sabíamos que 'Megalópolis' iba a sembrar la discordia en Cannes, pero las crónicas de la gente que ha ido a ver lo nuevo de Francis Ford Coppola son más similares a las de una guerra que a las de una película. Se habla de argumento deshilvanado, secuencias imposibles, el Imperio Romano y la cinta porno de Adam Driver. Una cosa está clara: 140 minutos después de entrar al cine (con diez de aplausos y abucheos posteriores) el público no volvió a ser el mismo. Y eso no todas las películas pueden decirlo.

Megaincómodos

Las reacciones, por supuesto, no se han hecho esperar. Damon Wise, de Deadline, la ha calificado como "una obra maestra moderna y loca que reinventa las posibilidades del cine (...) No tiene normas, es exagerada y se acerca a la pretensión como una polilla al fuego". En estos términos también habla Bilge Ebiri, de Vulture, que es más prosaico al afirmar que "es la película más loca que he visto en mi vida (...) No hay nada en 'Megalópolis' que parezca sacado de una película normal".

Por otro lado, otros críticos, como Richard Lawson, de Vanity Fair', no han sido precisamente positivos: "Es un proyecto pasional que ha ido terriblemente mal. Quizá algunos cinéfilos vean valor en la epopeya del director de 'El Padrino'. Muchos más, sin embargo, se rascarán la cabeza". En la misma línea, Tim Grierson, de Screen Daily, la calificó como "desastre" y Peter Bradshaw, de The Guardian, afirmó que es "un proyecto pasional sin pasión repleto de aseveraciones dignas de un discurso final de instituto sobre el futuro de la humanidad".

Así, entre el bofetón con la mano abierta de Jason Gorber en el AVClub ("Se siente como si 'Roma', de HBO, fuera reescrita por mil monos, algunos de ellos incluso deletreando correctamente") y la caricia de David Rooney en The Hollywood Reporter ("Divertida, juguetona, visualmente deslumbrante e iluminada por una esperanza para la humanidad que llega hondo"), quizá quien mejor lo encapsule sea María Guerra en Kinótico cuando afirma que es "un happening total, una especie de fumada". 'Megalópolis' continúa su errático camino hacia el público general. Habrá que ver si el opus final de Coppola es aceptado entre el gran público, pero, francamente, no tiene ninguna pinta.

