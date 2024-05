"La trilogía de El Planeta de los Simios es perfecta y no entendía por qué querían hacer otra, hasta que leí el guion". Kevin Durand comenta la nueva película de la mítica saga de ciencia ficción

Quedan apenas unos días para el estreno de 'El reino del planeta de los simios', nueva entrega de la mítica franquicia de ciencia ficción iniciada hace ya 56 años. Dirigida por Wes Ball, la película se enfrenta al reto de intentar hacernos olvidar la última y excelente trilogía liderada por Andy Serkis.

Con un reparto totalmente renovado, he tenido la oportunidad de entrevistar a Kevin Durand, el actor que da vida a Proximus Caesar, el gran villano de la función. En ella nos habla tanto que era fan de la saga desde niño como su forma de abordar el personaje. A continuación encontraréis una transcripción de la entrevista y también un vídeo sin subtitular donde podéis ver todo lo que nos dijo.

Su fichaje

¿Por qué quisiste hacer esta película, qué te atrajo de ella?

He sido fan de estas películas desde que era niño. Cuando tenía 6 años, mi madre las ponía a regañadientes porque sabía que si no me escondería detrás del sofá. Estaba aterrorizado pero no podía dejar de mirar. Siempre he tenido una conexión con la franquicia y las tres últimas... no podía entender por qué querían hacer otra, es una trilogía perfecta, pero cuando leí el guion descubrí que lo hace de forma correcta, menuda adición más magnífica. Cuando me pidieron formar parte de ella fue como un sueño.

¿Cuál es tu favorita de la trilogía?

No sabría decirte. Recuerdo el impacto que tuvo 'El origen del planeta de los simios', porque no podía imaginar cómo habrían entrenado a ese chimpancé para hacer todo eso. Cuando descubrí que lo había hecho Andy Serkis, me quedé impresionado. Me atrapó y engañó por completo. Mi mujer y yo estábamos esperando para que estrenasen las siguientes películas, y nos rompieron el corazón cuando pararon. No dejamos de verlas una y otra vez, ni siquiera sé cuántas veces.

¿Hablaste con Andy Serkis antes del rodaje?

No tuve la oportunidad de hacerlo. Le conocí por primera vez anoche. Es curioso, porque nunca suelo ser tímido con gente, pero lo fui mucho con él. Mi manager tuvo que llevarme con él y tuvimos una charla encantadora. Me sentí muy honrado porque creo que le gusta Proximus.

Cómo construyó a Proximus

El público va a ver a Proximus como nada más que el villano, ¿pero cómo lo describirías tú?

Creo que depende de qué lado estés. Si apoyas a los humanos, claro que es el malo. Proximus creen que los humanos tienen un propósito y está increíblemente interesado en la historia del homo sapiens desde su origen. Ha leído todo lo que ha podido sobre ellos, todos los libros históricos. Ha aprendido sobre las victorias y las derrotas, y cree que él puede hacerlo mejor. Por tanto, tiene que hacer todo lo que pueda, sin importar los medios utilizados, para impedir que los humanos vuelvan a conseguir poder, aunque tú tendrás un lugar en su sociedad.

En el pasado has dicho varias veces que tienes un poco de TOC cuando tienes que prepararte para un papel, ¿cómo afectó eso a tu forma de abordar a Proximus, tuviste que ampliar sus antecedentes o algo por el estilo?

El TOC me ayuda en mi trabajo. Algunas tengo que aprender a bajar un poco el volumen, pero me vuelve obsesivo hasta el punto de que necesito sentirme 100% seguro sobre mi personaje para que cuando esté delante de la cámara esté completamente desarrollado, sea un humano o un bonobo.

Afortunadamente, en el caso de esta película tuvimos esta situación en la que nos permitieron formar parte de una escuela de simios. Alain Gauthier trabajó con nosotros todo el tema de los movimientos, las diferencias anatómicas entre especies y cómo afectaba eso a la forma de movernos.

Además de todo eso tenías las capa de ¿Quién es este personaje?. Los bonobos se mueven de una forma, pero Proximus está obsesionado con los humanos, así que creo que se mueve un poco más erguido y se contornea un poco cuando anda. Quiere que los simios estén impresionados por lo humano y articulado que es, por el control que tiene sobre el inglés. Él sabe que el idioma es una herramienta y arma muy poderosa.

Todo eso encajó en una experiencia increíble, hasta el punto de que pude verlo en pantalla anoche y me hizo sentir quizá más orgulloso que nunca.

Tengo mucha curiosidad sobre este detalle, ¿cómo encontraste la voz de Proximus? Porque es un simio, no podías usar tu voz normal

Por la forma en la que estudiamos las diferencias anatómicas para entender la forma en la que íbamos a movernos. Recuerdo que llevábamos 4 semanas con eso y Alain Gauthier me hizo una pregunta. Yo me estaba moviendo como Proximus, y todavía no sabía cómo iba a hablar, y dije (pone voz de simio) "NO... LO... SÉ... ¿QUÉ... QUIERES... DE... MÍ?". Él quedó impresionado y empezamos a grabarlo. Se lo enviamos a Wes Ball (el director), dijo que era genial y que ahora había que profundizar en el hecho de que la tráquea y la caja vocal son diferentes.

Eso me ayudó a entender que es alguien que quiere ser elocuente y articulado, pero está luchando contra una diferente instrumentalización, y de ahí vino todo. Es ese punto en el que algo hace click y me convierto en Proximus, no es solo la voz, también el cuerpo. Todo va junto.

Tuviste que usar motion capture en esta película, ¿cómo se diferencia de una interpretación normal?

Creí que me iba a sentir aprisionado por ello, pero lo cierto es que fue liberador, porque me liberó por completo de mi vanidad humana. Esa molesta vanidad humana que cuando te levantas y te miras en el espejo... algunos días es "¿Ese soy yo?" y otras veces reaccionas "Oh, ese soy yo", pero depende del día y de lo que esté pasando en tu cerebro en ese momento.

Me desprendí de todo eso, no me importaba cómo me veía, solamente me importaba que era el rey, y moverme y hablar como él. Esta criatura con esta visión sobre el futuro de los simios me consumió por completo y no tenía que preocuparme por mi estúpida cara humana.

Su experiencia en una película Marvel

Hace 15 años participaste en otra gran superproducción titulada 'X-Men Orígenes: Lobezno', ¿qué recuerdos guardas de esa película?

"¿Me acabas de llamar Blob?". Fue una experiencia increíble, otro personaje en el que pude desaparecer. Fue muy divertido trabajar con Hugh Jackman y formar parte de ese mundo. Otro personaje en el que pude crear un cuerpo diferente, una gravedad diferente. Blob era inamovible y cuando juegas con esas ideas resulta vital para entender quién es. Fue divertidísimo.

¿Crees que el personaje sigue vivo?

Por supuesto. Que Marvel decida o no traerlo de vuelta es cosa suya. A mí me encantaría. Tenéis mi número.

En Espinof: