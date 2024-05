"Me convertí en una parodia de mí mismo". Chris Hemsworth asume la culpa por el fracaso de 'Thor: Love and Thunder' y explica por qué se siente frustrado con el personaje de Marvel

Chris Hemsworth ya había admitido hace unos meses que 'Thor: Love and Thunder' era una película "demasiado boba" y ahora ha aprovechado la campaña de promoción de 'Furiosa: de la saga Mad Max' para volver a hablar de lo decepcionado que quedó con la película de Marvel. Y también para admitir su parte de culpa en ello.

"Me dejé llevar por la improvisación y la locura"

El actor australiano ha hablado con Vanity Fair sobre diferentes temas y a la hora de comentar 'Thor: Love and Thunder' reconoce que los fans de Marvel merecen otra película del Dios del Trueno tras el fracaso artístico que fue la última entrega. Él mismo señala que "me dejé llevar por la improvisación y la locura, y me convertí en una parodia de mí mismo. No conseguí clavarlo".

Eso no quita para que él mismo señale que ha acabado un tanto frustrado con el personaje de Thor, apuntando lo siguiente al respecto:

A veces me sentía como un guardia de seguridad del equipo. Leía las líneas de los demás y decía: 'Oh, ellos tienen cosas mucho mejores. Se divierten más. ¿Qué está haciendo mi personaje? Siempre se trataba de: 'Llevas la peluca. Tienes los músculos. Tienes el traje. ¿Dónde está la chispa? Sí, soy parte de esta gran cosa, pero probablemente soy bastante reemplazable.

No obstante, su compañero en Marvel Robert Downey Jr. no quiere ni oír hablar de esas quejas de Hemsworth, ya que según él "el personaje de Thor era muy difícil de adaptar -con muchas limitaciones implícitas-, pero él y Kenneth Branagh supieron cómo trascenderlo, cómo hacer que fuera de alguna manera cercano pero divino. Hemsworth es, en mi opinión, el personaje más complejo de todos los Vengadores. Tiene ingenio y seriedad, pero también moderación, fuego y dulzura".

'Thor 5' todavía está en el aire, y además Hemsworth insiste en que quiere interpretar papeles más dramáticos y alejados del cine de acción, señalando los nombres de Christopher Nolan, Kathryn Bigelow, Greta Gerwig, Martin Scorsese y Steven Spielberg como directores con los que le gustaría trabajar. Además, el actor ha desvelado que Darren Aronofsky está desarrollando dos proyectos con él en mente para encabezar el reparto.

