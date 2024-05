Esta miniserie basada en hechos reales es imprescindible. Un sobresaliente relato de David contra Goliat que acaba de estrenar Movistar Plus+

Imagina que eres el gerente de una pequeña oficina postal. Haces la caja del día y el sistema te dice que hay un descubierto. Repasas una y otra vez y no ves ningún error por tu parte... sin embargo, el sistema dice que sí. Lo siguiente que sabes es que desde la compañía te acusan de robo, fraude y estás de un día para otro en la calle y condenado por un delito que no has cometido.

Esto mismo le pasó a cientos de personas en Reino Unido, dando lugar al infame caso Horizon, donde centenares de jefes de correos fueron perseguidos despedidos y algunos condenados judicialmente en lo que se llamó "el mayor error judicial" del país. Un caso que ha recibido su tratamiento televisivo en la excelente miniserie 'Mr. Bates contra Correos' (Mr Bates vs The Post Office), que acaba de estrenar Movistar Plus+.

Formada por cuatro episodios (de apenas tres cuartos de hora cada uno), esta miniserie relata la historia de Alan Bates (Toby Jones), quien se ve despojado de su empleo y sus ahorros a pesar de jurar y perjurar que es inocente, que jamás se ha llevado un penique.

Poco a poco veremos que no es el único que ha sufrido esos mismos fallos de contabilidad... y empieza a cernirse la sospecha sobre Horizon, el sistema informático. De esta manera, no con pocas dificultades. Bates coordinará un grupo de apoyo y liderará una batalla legal para reclamar justicia para los subjefes de Correos.

David contra Goliat en cuerpo y alma

Gwyneth Hughes y James Strong son los responsables de llevar este caso a la pequeña pantalla y, hay que reconocer, que tienen más que claro el tipo de historia que quieren contar y el tono con el que contarlo. Si ya de por sí esto es un "David contra Goliat" en cuerpo y alma, hay una acentuación para resaltar aún más esos elementos.

No es solo que se incida en el "buenas personas, ciudadanos honrados" contra "empresa gigante", también tenemos un vistazo a sus vidas y al carácter afable e incluso algo inocentón (ahí tenemos la Jo de Monica Dolan) de estos carteros. En este sentido hay que reconocer cierto melodrama y algo de brocha gorda a la hora de presentarnos situación y personajes.

Melodrama, pero muy buen hecho. Y es que gran parte de la clave de que funcione tan bien 'Mr. Bates contra Correos' es que se mantiene relativamente sencilla en su planteamiento, aumentando así su eficacia. Se podrían haber metido en la amplitud y complejidad de todo el caso en todo su extensión, pero ya de por sí la miniserie es suficientemente expositiva.

Y aquí llega el gran trabajo del reparto, ya que tiene un mérito supremo el poder construir personajes cuando, a juzgar por los expositivos diálogos, corrían el peligro de convertirse en cabezas parlantes. Pero Toby Jones y compañía demuestran tener muchas tablas en el escenario (es notoria el grado de veteranía del elenco, tanto en edad como en experiencia).

En definitiva, a pesar de ciertas licencias y esa tendencia a lo melodramático, 'Mr. Bates contra Correos' se instituye como una de las miniseries imprescindibles de este 2024. Una de esas series que demuestra el de qué se habla cuando hablamos de poder de la televisión (el caso volvió a la palestra en los días de su emisión británica). Impresionante.

