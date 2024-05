El biopic de Donald Trump que ha sembrado la polémica en Cannes al mostrar una violación del ex-presidente de Estados Unidos

Ya va quedando menos para que se esclarezca quién se llevará la Palma de Oro en el Festival de Cannes de este año, pero lo cierto es que pocas veces ha dado tanto de qué hablar, ya sea por el polémico proyecto de Francis Ford Coppola ('Megalópolis'), por las casi tres horas de Yorgos Lanthimos sin cortar ('Kinds of kindness') o, ahora, por el biopic que Ali Abbasi ha hecho de la juventud de Donald Trump que, como podíamos intuir, no siempre le deja demasiado bien.

Atrumpados en el ascensor

'The apprentice', con Sebastian Stan y María Bakalova, ha llegado a Cannes dispuesta a sembrar la polémica: el director de 'Holy Spider' y 'Border' se ha desmarcado con una cinta en la que todos han acabado hablando de una escena, en la que Donald Trump tiene sexo con su mujer de entonces, Ivana. Antes de la proyección se insistió en que era incómoda pero consensual, pero, definitivamente, no es lo que vio el público en La Croisette.

Según narra Variety, la escena se asemeja más bien a una violación: después de que Ivana le enseñe a su marido un libro sobre los beneficios del orgasmo femenino, Trump le dice que ya no se siente atraído por ella. Tras una discusión la tira al suelo y tiene relaciones no consentidas con ella mientras se burla diciendo "¿Es ese tu punto G? ¿Lo he encontrado?".

En realidad, ver a un ex-presidente estadounidense en la pantalla haciendo algo así es suficientemente sorprendente, pero, además, la película le presenta tomando anfetaminas, haciéndose la liposucción y sometiéndose a cirugía para quitarse la calva. Es más, ni siquiera muestra compasión o lealtad por su mentor cuando está muriendo de SIDA y llega a fumigar su casa después de que este se marcha por la puerta en una escena.

'The apprentice' aún no tiene distribuidora, pero es de esperar que la consiga después de Cannes. Nuestro compañero Juan Luis Caviaro ha podido verla ya y opina que es "interesante y divertida, aunque no es lo mejor de Ali Abbasi". Habrá que esperar para juzgar por nosotros mismos.

