Donald Trump se enfrenta al director de 'Solo en Casa 2' por su famoso cameo y cree que "ayudó a que la película fuera un éxito"

Para los estadounidenses, Donald Trump lleva siendo una presencia mediática desde hace décadas. No solo es la cara visible de 'The apprentice': también les ha vendido desde filetes hasta juegos de mesa con su nombre y su cara en la caja. Y antes de ser presidente, había hecho cameos en 'Los fantasmas no pueden... hacerlo', 'El príncipe de Bel-Air' o 'Zoolander', normalmente haciendo de sí mismo. Sin embargo, ninguna aparición suya es tan recordada internacionalmente como la de 'Solo en casa 2'. Y, aunque no lo creáis, treinta años después sigue teniendo miga.

Entrando a trumpicones

Todo empezó hace tres años, cuando Chris Columbus, director de la cinta, afirmó en Business Insider que Trump exigió hacer un cameo a cambio de dejarles grabar en el Plaza Hotel de Nueva York, propiedad suya. "La única manera en la que podéis usar el Plaza es si salgo en la película", recuerda Columbus que dijo. "Así que le pusimos, y cuando la proyectamos por primera vez ocurrió la cosa más rara: la gente aplaudía cuando Trump aparecía en pantalla. Así que le dije a mi editor 'Déjale, es un momento para el público'. Pero se comportó como un matón para salir en la película".

Donald Trump no lo recuerda así en absoluto, como ha afirmado en su propia copia de Twitter, Truth Social. Allí ha dicho que Columbus y su equipo le "rogaron" que hiciera su aparición sorpresa: "Alquilaron el Plaza Hotel en Nueva York, que en aquel momento era mío. Estaba muy ocupado y no quería hacerlo. Fueron muy amables, pero sobre todo persistentes. Acepté, ¡y el resto es historia! Ese pequeño cameo fue como un cohete, la película fue un gran éxito y aún lo es, sobre todo en Navidad. La gente me llama cuando se está emitiendo".

Ahora, 30 años después, Columbus (¿cuál es su nombre real?) ha dicho que me comporté como un matón para salir en la película. Nada podría estar más alejado de la verdad. Ese cameo ayudó a que la película fuera un éxito, pero si se sintieron atacados, o no me querían, ¿por qué me pusieron y me mantuvieron ahí durante más de 30 años? Porque era, y aún soy, genial para la película, ¡ese es el motivo! ¡Es solo otro tío de Hollywood del pasado buscando un poco de publicidad Trump para sí mismo!

Todo sea dicho, Columbus fue una pieza clave del entretenimiento durante dos décadas, desde que escribió 'Gremlins' hasta que adaptó correctamente las dos primeras 'Harry Potter'. Entre medias está 'Solo en casa', 'Señora Doubtfire', 'Nueve meses' o 'El hombre bicentenario'. Puede que no esté pasando por su mejor momento artístico ahora mismo, pero, según parece, no necesita del nombre de Donald Trump para seguir adelante. ¿La verdad? Pues posiblemente esté entre ambos testimonios. Me temo que nunca lo sabremos.

