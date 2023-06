Qué fue de Karyn Parsons, la inolvidable prima de Will Smith en 'El Príncipe de Bel-Air' que decidió apartarse de los focos

Los caminos de la actuación son inescrutables: un día estás triunfando en series del alcance de 'El Príncipe de Bel-Air' y al otro de repente te das cuenta de que, sencillamente, ya no es una prioridad en tu vida. ¿Qué fue de Karyn Parsons?

Prima de riesgo

Karyn Parsons nació en 1966, en Los Ángeles (California, EE.UU). Cuando todavía estaba en el instituto, Parsons comenzó su carrera como actriz y nada menos que en los escenarios de Broadway, donde repetiría en más de una ocasión.

Parsons decidió probar suerte ante la cámara y debutó a la edad de 21 años en la serie 'The Bronx Zoo'. Le seguirían un par de papeles menores en el slasher 'Perra bruja' y en las series 'Hunter' y 'CBS Summer Playhouse' hasta que llegar a aquel con el que daría la campanada.

'El Príncipe de Bel-Air' fue todo un fenómeno televisivo y también la cumbre de su carrera. La sitcom protagonizada por Will Smith se mantuvo en antena entre 1990 y 1996, acumulando seis temporadas y 148 episodios.

En la ficción creada por Andy y Susan Borowitz, Parsons interpretó a Hilary Banks, la prima de Smith, que comenzó siendo un personaje algo superficial pero acabó teniendo una evolución notable y ganándose un hueco en más de un corazón seriéfilo.

Después de esta serie, Parsons no volvería a encontrar un rol que fuera tan icónico como Hilary: a lo largo de los 90, se dejó caer fugazmente por alguna serie como 'Melrose Place' o 'Los viajes de Gulliver', y en alguna que otra película, como 'Major Payne' o 'Mixing Nia'.

También probó suerte en 1996 con la serie 'Lush Life', una sitcom creada, escrita, producida y protagonizada por ella misma, pero que finalmente fue cancelada tras cuatro episodios de los siete que se habían rodado.

Sus últimos trabajos antes de dejar su carrera como actriz en hiato fueron la serie 'The job' en 2002, el mismo año que se estrenó como actriz de doblaje en la serie de animación 'Static Shock'.

Tras esto, Parsons tomó la decisión de alejarse del mundillo. Por un lado, se casó con el cineasta Alexander Rockwell y dio a luz a su primera hija al año siguiente, por lo que quiso dedicarse a ser madre. No obstante, la actriz también confesó que la popularidad de su personaje ensombreció el resto de su carrera y al final se cansó de que la encasillaran y de que casi todas las propuestas que le llegaron después fueran tan similares.

De hecho, Parsons estuvo 16 años sin volver a ponerse ante las cámaras y únicamente volvió de manera excepcional: para el cortometraje 'On Monday of Last Week' (2018), adaptación de un relato corto del libro 'Algo alrededor de tu cuello' de la novelista Chimamanda Ngozi Adichie, y protagonizando junto a sus hijos 'Sweet Thing', cinta dirigida por su marido en 2020.

En estos últimos años, Parsons descubrió su pasión por la escritura y ha publicado varios libros infantiles, como 'Clouds over California', 'How High the moon' o la colección 'A Sweet Blackberry', publicada como parte de la iniciativa homónima para divulgar historias de distintos héroes negros no tan conocidos.

Si bien Parsons no descarta volver en alguna ocasión a actuar, actualmente tiene otras prioridades: En sus propias palabras: "No fue porque no me gustara, sino porque ahora tengo otras cosas de las que ocuparme que son más importantes para mí".

En Espinof | Qué fue de Sarah Michelle Gellar, la estrella de 'Buffy, Cazavampiros' que dejó su carrera como actriz en pausa tras la muerte de Robin Williams