Chris Hemsworth reconoce que Marvel se equivocó con 'Thor: Love and Thunder' y responde a las críticas de Martin Scorsese y Quentin Tarantino: "Supongo que no son fans míos"

Chris Hemsworth se encuentra en plena campaña promocional de 'Tyler Rake 2', la secuela de una de la películas de Netflix más vistas de toda la historia de la plataforma. Por ello, el también protagonista de 'En el corazón del mar' está dando varias entrevistas, entre las cuales sobresale una con GQ en la que ha respondido a las críticas que Martin Scorsese y Quentin Tarantino hicieron a Marvel.

"Fue muy deprimente escuchar eso"

El actor quiere dejar claro que ambos son héroes suyos y que "todavía son mis héroes míos y que no dudaría ni un segundo en trabajar con ellos", pero también que "fue muy deprimente escuchar eso" y que "supongo que no son fans míos". Y sobre los efectos de Marvel en la industria del cine comenta lo siguiente:

Estoy agradecido por haber formado parte de algo que mantuvo a la gente en los cines. Ahora bien, si esas películas fueron o no en detrimento de otras, no lo sé. No me gusta que empecemos a criticarnos los unos a los otros cuando hay tanta fragilidad en el negocio y en este espacio de las artes.

Eso sí, Hemsworth también reconoce que en 'Thor: Love and Thunder' se pasaron de frenada, ya que "nos lo pasamos demasiado bien y se volvió demasiado boba". Al respecto desveló las críticas de los amigos de ocho años de sus hijos, pues le dijeron que "pensamos que esta tiene demasiado humor, la acción estaba guay pero los efectos visuales no eran tan buenos". El intérprete australiano reconoce que se quedó flipando ante esa situación, y además apunta que disfrutó mucho con 'Black Panther: Wakanda Forever' y que todavía no ha visto 'Ant-Man y la Avispa: Quantumania' pero no entiende por qué una saga más pequeñita se ha convertido de repente en algo más épico y grandioso.

Además, Hemsworth comentó que ahora mismo no tiene demasiado interés en volver a trabajar con Marvel y la relación contractual entre ambos ya llegó a su fin. Él señala que "ahora quiero hacer otras cosas durante un tiempo", pero no cierra la puerta a un posible regreso como el Dios del Trueno, pero dependerá de lo que Marvel "tenga que ofrecer creativamente, si hay algo nuevo para el personaje". Quizá la muerte del personaje, tal y como él mismo propuso hace unos meses...

De hecho, Hemsworth apunta que ahora mismo quiere tomarse su carrera de forma más relajada tras varios años en los que siempre sabía las películas en las que iba a participar durante los 2 o 3 siguientes años. Su familia es lo que más le interesa y cualquier proyecto que acepte tiene que ser algo "merecedor de mi tiempo".

