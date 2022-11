Chris Hemsworth quiere que su próxima película de Thor sea la última y sugiere que el superhéroe de Marvel debería morir: "Tendríamos que cerrar el libro"

Chris Hemsworth anunció esta misma semana que iba a hacer una pausa en su carrera para centrarse en su familia. El gran factor desencadenante fue descubrir que tiene una importante predisposición genética a desarrollar Alzheimer en algún momento de su vida. Eso sí, ha dejado claro que no renuncia a su carrera como actor, pero sí ha dejado caer que, en caso de que llegue a hacerse -todavía no hay nada anunciado-, su próxima película como Thor probablemente debería ser la última.

"Siento que probablemente sería el final"

El actor ha incidido en que "estoy totalmente abierto a ello si hay algo único, fresco e inesperado que hacer con el personaje y su universo. Siempre me ha encantado la experiencia", pero al recordarle que tanto Iron Man como Capitán América tuvieron un cierre para sus respectivas historias, Hemsworth ha comentado lo siguiente:

Siento que probablemente tendríamos que cerrar el libro si lo volviera a hacer, ¿sabes lo que quiero decir? Siento que probablemente lo justifique. Siento que probablemente sería el final, pero eso no se basa en nada que me hayan dicho o en algún tipo de planes. Tienes el nacimiento de un héroe, el viaje de un héroe, luego la muerte de un héroe, y no sé... ¿estoy en esa etapa? ¿Quién lo sabe?

Como el propio Hemsworth reconoce, una cosa es su visión y otra la que pueda tener Marvel. Por lo pronto, dudo mucho que entre en sus planes deshacerse del Dios del Trueno como mínimo hasta 'Vengadores: The Kang Dynasty' o 'Vengadores: Secret Wars'. Y también me extrañaría bastante que no volviésemos a ver a Thor hasta entonces.

Lo que sí llama la atención de estas declaraciones es que el propio Hemsworth afirmó hace apenas unos meses coincidiendo con el estreno de 'Thor: Love and Thunder' que "seguiré volviendo a por más y más hasta que alguien me eche del escenario". Quizá el descubrimiento de su predisposición al Alzheimer le haya hecho cambiar de opinión...

