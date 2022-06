"Mi carrera ha surgido alrededor de este personaje". Chris Hemsworth despeja las dudas sobre si dejará el Universo Marvel después de 'Thor: Love and Thunder'

El final de 'Vengadores: Endgame' supuso la despedida de varios de los Vengadores originales y parece que estamos en medio de una etapa de relevo para el MCU, aunque no tengamos muy claro para dónde van a tirar las cosas ahora. De los miembros fundadores del supergrupo, el que sigue al pie del cañón es el Thor de Chris Hemsworth, que regresa en nada en su cuarta película como protagonista.

No es un secreto que el actor de lo pasa pipa interpretando a Thor (o a sí mismo) en pantalla, pero como con cada nueva película siempre nos queda un poco la duda de si efectivamente 'Thor: Love and Thunder' marcará la última vez que le vemos en el MCU.

Nadie se retira a los 1500 años

El contrato original de Hemsworth con Marvel Studios se ha ido ampliando para que el actor australiano siga participando en el MCU, ya que debía haber vencido hace años. 'Thor: Ragnarok' fue todo un soplo de aire fresco y se ve que Hemsworth no tiene prisa por dejar de lado la capa de Thor, por mucho que su contrato haya vuelto a vencer con el estudio.

Eso sí, si Thor se retira, en cuanto a Hemsworth compete sería un retiro muy temporal porque él piensa seguir hasta que el cuerpo aguante.

"Seguiré volviendo a por más y más hasta que alguien me eche del escenario. Me encanta. Mi carrera entera ha surgido alrededor de interpretar a este personaje... ahora veremos qué quieren los fans", dijo el actor durante el pre-estreno de la película.

No es la primera vez que Hemsworth deja claro que no quiere soltar al personaje, y ya en 2020 cuando comenzó el rodaje de 'Thor: Love and Thunder' dijo que Thor era demasiado joven para retirarse a sus 1500 años y que desde luego su cuarta película no era una despedida. Todavía no hay nada escrito en piedra, pero Kevin Feige tampoco parece cerrar del todo la puerta a más películas de Thor con Hemsworth.