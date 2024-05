El nuevo éxito sorpresa de Netflix es un thriller basado en una de las mejores películas de suspense de la historia. Se estrenó hace 17 años y ahora está volviendo a arrasar

Las listas de la películas y series más vistas de Netflix suelen estar copadas por producciones originales de estreno en la plataforma, pero de vez en cuando hay algún título de catálogo que logra colarse. Hoy toca hablar de uno de ellos, ya que 'Disturbia', una cinta estrenada hace 17 años, se ha colado en el número 1 de lo más visto mundialmente de la plataforma.

'Disturbia' fue, entre otras muchas cosas, la película que terminó de lanzar la carrera de Shia LaBeouf apenas unos meses antes del estreno de 'Transformers'. Basado libremente en 'La ventana indiscreta', una de las mayores obras maestras de la historia del cine, este largometraje dirigido por D. J. Caruso ya fue un éxito en su momento -que nadie os venda que paso desapercibida en su momento cuando eso es rotundamente falso-, pues recaudó casi 120 millones de dólares cuando su presupuesto había sido de apenas 20.

LaBeouf da vida en 'Disturbia' a Kale, un adolescente que por un incidente en el que se ha visto implicado es condenado a cumplir 3 meses de arresto domiciliario. Aburrido de pasar tanto tiempo encerrado, empieza a espiar a sus vecinos y un día sospecha que uno de ellos podría ser un asesino en serie. La gran duda está en saber si será cierto o algo simplemente fruto de la situación por la que está pasando.

Exitazo inesperado

El pasado 15 de mayo fue cuando Netflix incluyó 'Disturbia' en el catálogo de la plataforma en muchos países, entre ellos España. En estos pocos días ha conseguido ser ya número 1 en 28 países -que me conste, ninguna otra película no original o estreno exclusivo de Netflix había conseguido algo así-, y no sería ninguna sorpresa que lograse serlo en varios más antes de que algún gran estreno de la plataforma acapare la atención de los suscriptores.

Tengo claro que a favor de 'Disturbia' ha jugado tanto que no esté disponible en otras plataformas como que Netflix lleva ya un tiempo sin lanzar ninguna película original de gran peso. Eso cambiará este viernes con la llegada de 'Atlas', pero mientras tanto Shia LaBeouf tiene unos días más para seguir brillando.

Por mi parte vi 'Disturbia' en el momento de su estreno en cines y me parece un thriller eficaz pero que se queda años luz de la grandeza de la película dirigida por Alfred Hitchcock. Con todo, sí que es mejor que la gran mayoría de películas que estrena Netflix cada año, por lo que tampoco me cuesta entender que haya logrado conectar con el público actual.

En Espinof | Las 11 mejores series de 2024 en Netflix

En Espinof | Las 7 mejores películas de 2024 en Netflix