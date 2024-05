Debuta en Max México como lo más visto la denostada secuela de uno de los mayores clásicos del terror

De unos años a esta parte, la vuelta del terror al mainstream ha venido acompañada de las llamadas "legacy sequels". Estas secuelas tardías de grandes clásicos del género que tratan de capitalizar en éxitos pasados. Una de las últimas y más inesperadas es 'El Exorcista: Creyentes', una cinta que, si bien es probable que no veas muy recomendada en la crítica, ha conquistado a la audiencia de Max México.

La película se estrenó el pasado 2023 y fue dirigida por David Gordon Green. El cineasta norteamericano no le es ajeno a trabajar con clásicos. En 2018 tuvo un gran éxito con su reboot-secuela de 'Halloween' que además supuso la vuelta de Jamie Lee Curtis en su icónico rol de Laurie, aunque la crítica no acompañase a sus sucesivas secuelas. De un modo modo similar, 'Creyentes' trae de vuelta a la actriz Ellen Burstyn y su personaje de Chris MacNeil, la sufrida madre en los eventos de la cinta original.

Una fórmula agotada

En 'El Exorcista: Creyentes', nuevos padres tienen que pasar por la ordalía de ver a su hija convertida en un monstruo demoníaco. Son en este caso dos chicas las poseídas, Angela y Emily, las que tras desaparecer en el bosque durante tres días vuelven cambiadas con sus familias. Victor Fielding, quien ya vivió una tragedia hace años perdiendo a su esposa, vuelve a enfrentarse a una situación muy dura con su hija. Él y los padres de Emily recurren en busca de ayuda a expertos y a una vieja conocida de la saga (Chris MacNeil), la única que hasta ese momento ha vivido algo similar.

La situación por supuesto no para de empeorar pese a toda ayuda que tengan con ellos. Se trata de una historia sobre la fe, la resiliencia y la culpa, que no se aleja de imágenes potentes y gore para mostrar la creciente decadencia de las niñas poseídas. Se trata también de una secuela formulaica que, cincuenta años más tarde, no tiene mucho que añadir a la ya premisa original.

La crítica se mostró muy decepcionada con ella. En The Hollywood Reporter bromeaban en sus comparaciones con la trilogía de Halloween del director, diciendo que aquí la "trayectoria descendiente" se vivía en un único episodio. En Collider escribían que "no se gana tu fe ni tu miedo". En su crítica para Espinof, Mikel Zorrilla dijo que "ni siquiera en lo puramente conceptual ofrece nada estimulante".

A la película le costó recuperarse de sus críticas y el mal boca a boca, y su facturación de 130 millones de dólares se quedó lejos de la original (que llegó a sobrepasar los 400 millones). Este tropezón no ha impedido sus buenos números de cara a la audiencia en la plataforma. No es la primera que los fans de este aclamado clásico se topan con una secuela mediocre.

