Los mejores Funkos para fans de Disney

Disney se ha ganado a pulso convertirse en una de las compañías más icónicas del cine de animación (junto a otras tan importantes como Pixar). No son pocas las películas que hemos podido ver en el cine o en casa, sobre todo desde aquellas tan icónicas de los 90, por lo que actualmente cuenta con un gran número de personajes que han logrado calar en nosotros.

Funko Pop! ha adaptado a un sinfin de personajes de un gran número de licencias, y por supuesto de Disney cuenta con una buena cantidad y variedad de figuras cabezonas con diseños de todo tipo. En este artículo hemos reunido las mejores figuras que están disponibles actualmente en las tiendas, enfocándonos tanto en las películas más antiguas como en las más recientes.

Los mejores Funkos de Disney, de un vistazo

Los mejores Funkos de Disney

Funko de Bambi

Todos tenemos una o dos películas que nos traumatizaron de pequeños. En mi caso, son tanto 'It' como 'Bambi' y, concretamente, la escena de la madre. No es de extrañar que esta sea una de las escenas más duras de las películas de Disney, pero es innegable que la película en su conjunto ha marcado a toda una generación.

Por supuesto, un personaje tan importante como Bambi dentro de la compañía Disney tiene su propia figura Funko (16 euros), y en este caso lo podemos encontrar tumbado encima de unas flores con una expresión de lo más adorable.

Funko de Hércules

'Hércules' es una de las películas de Disney con mejor banda sonora. Las canciones vienen muy bien acompañadas de unos personajes memorables, un villano a la altura, y una historia de lo más llamativa no sólo para el público infantil o adolescente, sino también para el adulto.

Y, por supuesto, la marca Funko Pop! cuenta con una figura del personajes principal, el héroe del Olimpo, Hércules (25 euros). Pero en este caso se trata de una figura exclusiva de Amazon que viene con una caja que lleva una ilustración de la película.

Funko de Hércules Hoy en Amazon — 25,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Funko de Hades

No hay héroe sin villano. 'Hércules' tiene uno de los mejores y más memorables villanos de toda Disney, y se trata de un personaje que hemos visto adaptado en innumerables películas, series e incluso videojuegos. La figura de Hades (29,99 euros) destaca por muchos motivos, pero el principal es por su gran diseño.

La figura Funko Pop! ha adaptado al personaje de la mejor forma posible: Hades sentrado en su trono con su particular sonrisa de malvado. Por supuesto, la figura incluye su correspondiente trono y tiene un tamaño de aproximadamente 9,5 centímetros de altura.

Funko de Scar

Aunque la última película de 'El Rey León' (2019) no ha logrado calar entre el público —al menos no tanto como la de 'El Rey León' (1994)—, los personajes, que no son pocos, son muy queridos por los fans de Disney, sobre todo al verlos nuevamente en otras producciones más orientadas a la pequeña pantalla.

La figura Deluxe de Scar (65,99 euros) no es de las más baratas, pero sí es de las más espectaculares. El verde suele ser el color de los villanos en las películas de Disney, y aquí lo podemos encontrar en el fondo de la ilustración de la caja. Además, Scar viene acompañado de otras tres figuras Funko de las tres icónicas hienas de la película.

Funko de Scar PVP en Amazon — 65,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Funko de Aladdin

Si hablamos de personajes memorables, no puede faltar el de 'Aladdin'. Pero en esta ocasión, una de las mejores figuras Funko Pop! no es la de este personaje, sino la de el Genio (25 euros). Se trata de una figura exclusiva de la tienda Amazon y cuenta con un buen surtido de detalles.

Lo más destacable es que, al igual que la figura de Hércules, el Funko del Genio viene con una caja en la que en el fondo podemos encontrar una ilustración de la película. Además, la figura cuenta con un buen nivel de detalle y, por supuesto, viene con su propia lámpara.

Funko del Genio Hoy en Amazon — 25,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Funko de Mickey Mouse

Mickey Mouse tiene muchísimos diseños que se han adaptado a las figuras Funko Pop! Cada poco tiempo la marca va lanzando alguna que otra figura del personaje, adaptando los diseños de las diferentes épocas en las que ha ido apareciendo. Y una de las más recientes es la del Funko de Mickey Mouse Chocolate (16 euros).

La marca ha comenzado a lanzar figuras de algunos personajes en "formato chocolate" (sólo el diseño, no es realmente de chocolate), y lo mejor es que sus precios, a diferencia de otras figuras anteriores similares, son bastante bajos. Esta de Mickey tiene un tamaño de 9,5 centímetros de altura y, además del característico color marrón, cuenta con un gran nivel de detalle.

Funko de Mickey Mouse Hoy en Amazon — 16,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Funko de Olaf

Normalmente solemos ver figuras Funko Pop! de Deadpool adaptando a otros personajes, pero esto es algo que hemos también hemos visto (con menor frecuencia), en Olaf, el icónico muñeco de nieve de 'Frozen'. Y, entre todas estas figuras, destaca sin lugar a dudas la de Olaf As Rapunzel (17,96 euros).

Esta figura de Olaf As Rapunzel es exclusiva de Amazon y adapta al personaje de Frozen con el de Rapunzel. Cuenta con una gran calidad de construcción y también de detalles y su tamaño es de aproximadamente 9,5 centímetros de altura.

Funko de Olaf PVP en Amazon — 17,96 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados y pueden reportar un beneficio.

Imagen | Disney, Funko Pop!

En Espinof | Los mejores Funkos de personajes de películas y series

En Espinof | Los mejores Funkos de Marvel: un repaso de las figuras cabezonas que tienen los diseños más espectaculares