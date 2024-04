Los mejores Funkos de Marvel: un repaso de las figuras cabezonas que tienen los diseños más espectaculares

La marca Funko ha ido creciendo con el paso del tiempo —con algún que otro desastre financiero— lanzando innumerables figuras relacionadas con las películas, series, videojuegos y, en definitiva, cualquier cosa que estuviese de moda o que al menos tuviese una gran popularidad.

No son pocos los Funkos de Marvel —y de cualquier franquicia en general— que podemos encontrar actualmente en las tiendas, y eso que muchos ya están descatalogados. Por ello, hemos querido buscar las mejores figuras, aquellas cuentan con diseños más llamativos o que simplemente destaquen por su acabado, pose o por lo que representa dentro de su película o serie.

Los mejores Funkos de Marvel

Spider-Man: No Way Home

Empezamos con uno de los Funkos más clásicos: el de Spider-Man (19,66 euros). Esta figura lleva ya bastante tiempo en las tiendas y se resiste a desaparecer. Destacaca principalmente por adaptar el diseño de Spidey en 'Spider-Man: No Way Home' (2021), pero también por su buen acabado.

Se trata de una figura que toma la icónica postura del superhéroe —aquella que suele hacer cuando da un salto y que es bastante reconocible tanto en las películas como en los cómics y videojuegos—. Está fabricada en vinilo y tiene unas dimensiones de 12 centímetros de largo, 11 centímetros de ancho y 16 centímetros de altor.

Funko POP! Marvel: Spiderman No Way Home PVP en Amazon — 19,66 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

WandaVision

La serie 'Bruja Escarlata y Visión' (WandaVision) tuvo al público muy dividido. Algunos veían algo fresco para una saga que ya empezaba a desgastarse y otros no lograron sentir ese atractivo que Disney quería transmitir con la puesta en escena de cada capítulo. Pero, sin lugar a dudas, la serie nos ha traído uno de los mejores Funkos de Marvel, y se trata de Visión (desde 8,90 euros).

La serie mostró una buena variedad y cantidad de diseños de los principales protagonistas, Bruja Escarlata y Visión. Uno de ellos, de los primeros capítulos concretamente, se ha trasladado a este Funko de Visión que viene con un elegante acabado. También está fabricado en vinilo y, en este caso, tiene un tamaño de nueve centímetros de altura. Además, esta es una de esas figuras en las que te puede tocar una edición limitada, y su probabilidad es del 16,6%.

Funko Pop! Marvel: WandaVision Hoy en Amazon — 8,90 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Mysterio

Somos muchos los que teníamos ganas de ver a Mysterio en las películas de 'Spider-Man' y finalmente lo pudimos ver en 'Far from home' de la mano de Jake Gyllenhaal. Aunque no llegó a aparecer en la tercera película del personaje (de Tom Holland), pertenece a los Seis Siniestros y es uno de los villanos más queridos del superhéroe.

Entre todo el catálogo de Funkos podemos encontrar una figura exclusiva de Amazon (28,69 euros) que toma el diseño del villano en los cómics. Tiene un gran acabado y, en este caso, incluye además una base para colocarla junto a la figura. También está fabricada en vinilo y al tratarse de un Funko Deluxe su tamaño es de 20,7 centímetros de altura.

Funko Pop! Deluxe: Marvel Sinister 6- Mysterio Hoy en Amazon — 28,58 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Electro

Aprovechando la mención a Mysterio, qué mejor que continuar hablando sobre la figura de Electro (desde 12,99 euros). Se trata de otro villano que apareció en 'No Way Home' —también en 'The Amazing Spider-Man 2: El poder de Electro' con otro diseño—, y los fans lo celebramos a lo grande no sólo por su aparición, sino también porque, en cierto modo, Sony trasladó el diseño del personaje que tiene en los cómics.

Esta figura está basada en el villano que pudimos ver en la película de Spider-Man (Tom Holland) y destaca principalmente porque trae consigo los efectos de la electricidad tan característica que, en este caso, actúa como la icónica máscara del personaje. Está fabricada en vinilo y su tamaño es de 16,5 centímetros de altura.

Deadpool - Heavy Metal

Lo bueno de Deadpool y su particular humor es que prácticamente puedes hacer con él lo que quieras. Y así lo ha hecho Marvel durante muchos años. La popularidad tras 'Deadpool' (2016) fue tan grande que no tardó en reunir a una gran cantidad de seguidores, algo que en menor medida también se trasladó a los cómics. Entre todas las figuras destaca el Funko de Deadpool en su versión Heavy Metal (16,99 euros).

Como es lógico, a simple vista lo que más destaca de esta figura es el diseño del antihéroe con aspecto de pertenecer a una banda de heavy metal. Además de una peluca rubia y un chaleco a juego, viene con su propia guitarra y una pose bastante rockera. Por otro lado, la figura está fabricada en vinilo y su tamaño es de 10 centímetros de altura.

Doctor Strange y Bruja Escarlata

Hay determinados Funkos que no vienen por sí solos, sino que van acompañadas de una figura adicional para representar una determinada escena. Un buen ejemplo —hay muchos más— es el de Doctor Strange y Bruja Escarlata (38,46 euros); un espectacular set que representa la batalla de ambos personajes en 'Doctor Strange en el multiverso de la locura'.

Este set incluye una figura de Doctor Strange con su particular diseño de "muerto" y otra figura de Bruja Escarlata. Destaca, cómo no, su cuidado diseño, así como lo que representa la escena dentro de la película. También incluye una base, diferentes accesorios de efectos, está fabricado en vinilo y sus dimensiones son de 25,4 centímetros de largo, 15,2 centímetros de ancho y 17,8 centímetros de alto.

Funko Pop! Moment Marvel: Doctor Strange PVP en Amazon — 38,46 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Capitán América - Figura de chocolate

La marca Funko suele aprovechar las licencias como Marvel —pero también de DC, Star Wars y muchas otras— para adaptar los diseños conmemorando alguna fecha concreta o un evento importante. Y una de las últimas figuras lanzadas por la marca es la del Capitán América en edición figura de chocolate (16 euros).

Esta figura destaca, sobre todo, por su diseño. Nos encontramos con el Capi de Marvel vestido con su particular traje, pero en este caso cambia los colores blancos, azules y rojos por el marrón y el dorado. También está fabricada en vinilo y su tamaño, en este caso, es de 10 centímetros de altura.

Funko Pop! Marvel: Captain America - Easter Chocolate Hoy en Amazon — 16,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Dancing Groot

Groot es uno de los mejores personajes de 'Guardianes de la Galaxia' y lo ha demostrado en innumerables ocasiones. En 'Guardianes de la Galaxia Vol. 2' pudimos ver a una versión más joven del personaje, y es la que adapta el Funko Dancing Groot (16,95 euros).

Esta figura cuenta con un diseño muy bien detallado del personaje de los Guardianes de la Galaxia. Adapta la icónica escena post-créditos de 'Guardianes de la Galaxia Vol. 1' donde pudimos ver a "Baby Groot" en una minimaceta (también la incluye el Funko) bailando. La figura también está fabricada en vinilo y tiene un tamaño de 16 centímetros de altura.

Algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados y pueden reportar un beneficio.

Imagen | Erik Mclean en Unsplash, Funko

En Espinof |

En Espinof: