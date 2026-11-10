La muerte de 'La Revuelta': el día en que el programa de David Broncano traicionó su esencia para convertirse en un mitin a la medida de Santiago Abascal

Tal y como se anunció a finales de la semana pasada, Santiago Abascal ha visitado 'La revuelta' y, tal y como esperábamos muchos cuando conocimos la noticia, el programa ha terminado siendo un festival de vergüenza ajena, incomodidad y aburrimiento. Lo que no pudimos anticipar hace unos días es que el prime time de Televisión Española terminaría convirtiéndose en un mitin confeccionado a medida para el presidente de Vox y sus seguidores, presentes o no.

La muerte de La Revuelta

Vaya por delante que este texto no pretende ser, ni mucho menos, el enésimo señalamiento a un ideario político que habla por sí solo ni un ataque a Abascal y su partido. Después de todo, era complicado que el líder de la ultraderecha pudiese sorprendernos al guardarse inesperadamente su habitual retahíla de consignas; incluyendo el negacionismo del cambio climático, los ataques a la ley de memoria histórica, su malsana fijación con la violencia machista, su violenta postura antiinmigración y su tibieza a la hora de posicionarse frente a la dictadura franquista.

Lo que tengo en mente a la hora de teclear estas líneas es, precisamente, que todo lo enumerado en el anterior párrafo se haya podido vociferar en la televisión pública sin prácticamente resistencia directa por parte de David Broncano y, en última instancia, de las productoras El Terrat, Encofrados Encofrasa y RTVE, quienes han terminado colaborando directamente con la formación verde para crear un ambiente ya no solo neutral, sino totalmente favorable a Abascal. Un masaje en toda regla.

Las sospechas de lo que podía llegar a pasar la noche del 9 de noviembre, fecha que marca la defunción de una 'La Revuelta' a la que no podremos volver a mirar con los mismos ojos, llegaron cuando trascendió la noticia de que el programa con el aspirante a la presidencia del gobierno no tendría público. Por desgracia, los malos augurios no tardaron en ir a peor cuando se supo que finalmente sí habría audiencia en directo, y que los asistentes al Teatro Albéniz habían sido seleccionados mediante una suerte de "casting".

El arranque del "show" —por llamarlo de algún modo— dejó claro cristalino que la elección del respetable se había hecho a conciencia. Los chascarrillos de Bezos, tan tenso en el patio de butacas como un servidor en su casa, no se necesitaron para comprobar la afinidad de los presentes con un Abascal al que recibieron con una acogida infinitamente más cálida que la que obtuvo Broncano, al que increparon puntualmente en algún que otro momento.

Ante la desaparición de, prácticamente, cualquier atisbo cómico, marcando un voluntario tono seco y monótono que solo pudo romper Grison con alguna de sus siempre bienvenidas barbaridades —tremendo su comentario sobre las "pateras de subsaharianos" que quisieron meter entre el público—, las escasas risas y los aplausos fueron dirigidos en su práctica totalidad a un político en su salsa que no encontró prácticamente oposición por parte de un Broncano incapacitado por su evidente nerviosismo.

Entre tartamudeos constantes, justificaciones —su muletilla más utilizada ha sido "Yo no defiendo al gobierno"— y disculpas cabizbajas por emplear su vocabulario habitual tras espetar un "No has tenido huevos de denunciar el genocidio de Israel" y recibir una reproche por parte del entrevistado, el presentador ha terminado siendo un sparring tremendamente blando con un par de momentos en los que ha intentado tener un mínimo de pegada e iniciativa que han quedado ensombrecidos por su inusual docilidad.

El 9 de noviembre 'La Revuelta' dejó de ser 'La Revuelta'. El sentido del humor, el espíritu desmadrado y la falta de filtros habitual abrieron paso al sopor, el blanqueamiento del fascismo, los bulos y el victimismo de la ultraderecha ante los vítores de los satisfechos testigos; todo ello en medio de una traición al formato que decidió abandonar el entretenimiento para intentar hacer política. El problema es que para esto último se necesita a una Silvia Intxaurrondo y no a un David Broncano.

Para cerrar el programa, David Broncano comunicó a Santiago Abascal que no le iba "a desear suerte" de cara a las elecciones. A esto, el político contestó con total seguridad y una sonrisa en la cara "Yo sí, porque vas a necesitarla", frente al regocijo y las carcajadas de su público, que le dio suficiente seguridad como para sentenciar sin piedad: "A veces me sale un punto de cómico también, que es el que has perdido tú en esta entrevista". Pocas frases pueden resumir y reflejar mejor la muerte de 'La Revuelta'.

En Espinof | 'La Revuelta' ha estrenado su nuevo escenario. Creo que David Broncano y lo suyos lo han hecho tan lujoso que traiciona lo cutre como esencia del programa

En Espinof | Las mejores series de 2026







