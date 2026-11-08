"Tú mataste a mi padre, prepárate a morir". Mandy Patinkin revela la historia detrás de la mítica frase de Íñigo Montoya en 'La princesa prometida'

Algunas frases de películas terminan trascendiendo la pantalla hasta convertirse en parte de la cultura popular, y pocas son tan reconocibles como la de Íñigo Montoya en 'La princesa prometida' ('The Princess Bride'). La aventura fantástica dirigida por Rob Reiner en 1987 está llena de diálogos memorables, desde el mítico "Como desees" hasta el inolvidable juramento del espadachín interpretado por Mandy Patinkin: "Hola, me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre, prepárate a morir".

Lo que muchos espectadores quizá no sabían es que detrás de una de las escenas más celebradas de la película había un dolor muy real. El actor llevaba poco tiempo lidiando con la muerte de su padre, fallecido a causa de un cáncer, y encontró en su personaje una manera de canalizar el duelo.

La historia personal que se escondía detrás de su escena más famosa

La secuencia en cuestión corresponde al enfrentamiento entre Íñigo Montoya y el hombre de seis dedos, interpretado por Christopher Guest. Después de años buscando al responsable del asesinato de su padre, el espadachín español tiene finalmente la oportunidad de enfrentarse a él. Durante el duelo repite una y otra vez su célebre presentación, hasta llegar a uno de los momentos más emotivos de la película: "Quiero que vuelva mi padre, maldito bellaco". Aunque la escena funciona como el clímax de una aventura de fantasía y comedia, para Patinkin tenía una carga emocional que iba mucho más allá de la ficción.

Todo ha salido a la luz después de que una usuaria de TikTok llamada Amanda Webb compartiera un vídeo hablando de lo importante que había sido aquella secuencia para ella tras perder a su propio padre. En su publicación se preguntaba si el actor había recurrido a sus sentimientos personales durante el rodaje, ya que el padre de Patinkin había fallecido de cáncer antes de que comenzara la producción. La espectadora no esperaba que su reflexión llegara hasta el intérprete, pero miles de usuarios etiquetaron al actor y consiguieron que acabara viendo el vídeo y le mandara una respuesta.

La respuesta de Patinkin no tardó en llegar y confirmó que la intuición de Webb era completamente acertada.

"En primer lugar, tu padre te está cuidando. En segundo lugar, es cierto. Un 100 por ciento cierto. Salí a este castillo y caminé, y seguí hablando con mi padre. Y dije: Papá, voy a atrapar a este tipo. Desde el momento en que leí el guión, lo supe. Le dije a (mi esposa) Kath, le dije: Voy a hacer esta parte porque, en mi mente, si consigo a este tipo de seis dedos, eso significa que maté al cáncer que mató a mi padre, y llegar a visitar a mi padre".

El actor explicó que interpretó aquella venganza cinematográfica como una oportunidad simbólica para enfrentarse a la enfermedad que le había arrebatado a su padre. De alguna manera, dar vida a Íñigo Montoya le permitió expresar una rabia y una tristeza que no podía resolver en la vida real. Patinkin también recordó cómo, durante el rodaje, mantuvo esa conversación imaginaria con su progenitor y volvió a ella después de completar la secuencia junto a Christopher Guest. Al compartirlo, no pudo evitar emocionarse:

"Fui e interpreté esa escena con Chris, y luego volví y hablé con mi padre. Para que puedas hablar con tu papá cuando quieras, en cualquier lugar que quieras".

La confesión ha añadido una nueva dimensión a una película que, casi cuatro décadas después de su estreno, sigue siendo una de las aventuras de fantasía más queridas de la historia del cine. Lo que durante años se recordó como una frase ingeniosa y una de las mejores venganzas de la historia del cine también era, para su protagonista, una forma de mantener vivo el recuerdo de su padre. Y quizá por eso la escena sigue emocionando tanto.

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