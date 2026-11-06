Igual, al final, 'The Pitt' sí es un plagio de 'Urgencias'. Los herederos de Michael Crichton se enzarzan en una batalla legal contra la serie HBO

Con 'The Pitt', HBO ha traído de vuelta los dramas médicos con la tensión continúa de las salas de urgencias. Para muchos, un heredero claro de la legendaria 'Urgencias' ('ER'), y más por contar con Noah Wyle como protagonista y con R. Scott Gemmill y John Wells como productores. Los tres trabajaron en su día en 'Urgencias', y ahora los herederos de Michael Crichton parecen haberse cansado de las comparaciones sin recibir un céntimo.

Del hospital a los tribunales

La batalla legal sobre si 'The Pitt' es una obra derivada de 'Urgencias' en realidad lleva ya unos meses librándose. Ya se realizó una primera vista hace dos meses en la que los herederos de Michael Crichton, el creador detrás de 'Urgencias', expusieron sus razones, y ahora el caso pasa a juicio en los juzgados de Los Angeles.

En el conflicto no tendrán que participar directamente ni Wyle, ni Wells o Gemmill, sino que involucra directamente a Warner Bros TV. No habría que descartar que terminen siendo convocados como testigos si la cosa finalmente llega a juicio en los próximos meses.

El conflicto entre los responsables de 'The Pitt' y Sherri Crichton, la viuda del escritor, lleva bullendo desde 2024 y la mala sangre aumenta con cada nueva temporada de 'The Pitt'. Incluso antes de que la serie de HBO se estrenase, Sherri Crichton comenzó la batalla legal con una primera demanda que reclamaba que Wells, WBTV y compañía habían decidido crear su propia versión de 'Urgencias' después de que las negociaciones para un reboot no llegarán a buen puerto.

"No hay ninguna evidencia que 'The Pitt' fuera creada copiando o usando 'Urgencias', no hay evidencia que sea derivativa. Incluso el test de copyright para un trabajo derivado no se aplica", dijeron los abogados de 'The Pitt' en 2025, como recogen desde Deadline.

En su momento no se hizo caso a las acusaciones de Sherri Crichton porque demandó a los creadores de 'The Pitt' antes de que la serie se estrenase, por lo que los tribunales estimaron que no había podido ver la serie y no sabía de qué trataba. Ahora bien, la serie de HBO va camino de estrenar su tercera temporada, y los jueves han encontrado razones para seguir adelante con esta nueva demanda.

"Estoy muy agradecida por la decisión de los tribunales, y tengo muchas ganas de seguir adelante con nuestro caso, que afecta a escritores, creadores, sus familias y herederos, al ser presentado a un jurado", ha dicho Sherri Crichton sobre el hecho de que su caso, finalmente, vaya a juicio.

En Espinof | Las mejores series de 2026

En Espinof | Esta actriz de 'The Pitt' ha decidido presentarse a los Premios Emmys por su cuenta tras el desdén de HBO Max. No es la única