De componer la música de 'Dragon Ball Z' a fiscal general de Texas. Uno de los políticos más importantes de EEUU cambió por completo el anime para una generación

En España estamos bastante acostumbrados a que los openings de anime estuvieran doblados, pero también a veces incluso contaban con una sintonía completamente diferente a la versión original japonesa. Algunos de los ejemplos más claros son temas principales de 'Los caballeros del zodiaco' ('Saint Seiya'), 'Lupin III' u 'Oliver y Benji'.

En Estados Unidos fueron incluso un paso más allá, porque cambiaban incluso los temas instrumentales. Y el responsable de la música de 'Dragon Ball Z' ahora se ha pasado a la política.

El fiscal salió fan de Goku

Esta semana ha sido decisiva en la política estadounidense con los famosos "midterms", que han dado un golpe tremendo al partido de Donald Trump con una victoria aplastante para el bando demócrata. Las elecciones de mitad de mandato han resultado en numerosos nuevos nombramientos de senadores, gobernadores y otros cargos, entre ellos el de Nathan Johnson como nuevo fiscal general de Texas.

Este nombre por sí mismo no nos va a decir mucho, pero Johnson tiene un curioso pasado: fue el compositor de 67 capítulos de 'Dragon Ball Z'.

Resulta que, aunque en gran parte del mundo crecimos con la banda sonora compuesta por Shunsuke Kikuchi, en Estados Unidos decidieron darle otro toque completamente diferente. La distribuidora Funimation, que se encargaba de emitir el anime, quiso darle un tono diferente, más "aceptable" para el público occidental. Así que recompuso los primeros arcos de la serie y contrató a Johnson para ello.

El propio fiscal compartió la información durante su campaña: "Si creciste vendo 'Dragon Ball Z', igual me conoces más de lo que crees. Compuse la música de los 67 primeros capítulos del anime, y de cinco películas. Fue divertidísimo, mi hijo tenía un año por aquel entonces. Me lo sentaba en las rodillas y le decía, ¡mira, es Goku!".

El trabajo de Johnson no se quedo solo en la serie. También se pueden oír sus composiciones en las películas 'Dragon Ball Z: El más fuerte del mundo', 'Dragon Ball Z: El árbol del poder', 'Dragon Ball Z: El regreso de Broly', 'Dragon Ball Z: ¡Fusión!' y 'Dragon Ball Z: El ataque del dragón'. Un trabajo que empezó en 2005 y que se ha conservado en las nuevas ediciones físicas, que permite a los fans estadounidenses elegir entre esta versión que vieron de niños o la que incluye la banda sonora original japonesa.

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