Russell Brand, condenado por violación y agresión sexual. El actor se enfrenta a "una pena de prisión significativa" sin opción a libertad condicional

A mediados del año 2023 estalló uno de los casos más graves y mediáticos de la era post-#MeToo. Este tuvo como protagonista a Russell Brand, el cómico y actor de 51 años que participó en cintas como 'Paso de ti', 'Muerte en el Nilo', 'Todo sobre mi desmadre' o varias entregas de la saga 'Gru', que fue acusado por cuatro mujeres de crear ambientes laborales tóxicos y, lo que es mucho más grave, de violación, abuso y maltrato psicológico.

Ascenso y caída

Esta denuncia pública fue el detonante de una investigación y un posterior proceso judicial centrados en un periodo comprendido entre los años 1999 y 2009, época en la que Brand consolidó su carrera profesional frente a las cámaras cinematográficas y televisivas y en el mundo radiofónico, alcanzando una gran popularidad impulsada por sus apariciones en canales de prestigio como BBC o Channel 4.

Ahora, tras un juicio de cuatro semanas en el Tribunal de la Corona de Southwark de Londres, y tras varias deliberaciones del jurado, Brand ha sido declarado unánimemente culpable de un cargo de violación y tres cargos de agresión sexual; crímenes cometidos contra varias víctimas a lo lago de su etapa dorada como estrella mediática. El fallo ha sido, en última instancia, resultado de la investigación conjunta publicada por The Times, The Sunday Times hace tres años y, posteriormente, de las investigaciones formales por parte de la Met Police londinense.

Tras conocerse el fallo del jurado, Brand ha sido puesto bajo custodia policial a la espera de la decisión final sobre una condena que, según el magistrado responsable del caso, supondrá "una pena de prisión significativa" y no tendrá posibilidad de libertad bajo fianza. En el Reino Unido, una pena por violación podría resultar en un máximo de 19 años de cárcel, con la opción de incrementarse hasta la cadena perpetua en función de la gravedad de los hechos y los potenciales agravantes. En lo que respecta a la agresión sexual, la condena máxima es de diez años.

Las palabras del juez Justice Bennathan a la hora de comunicar al acusado su sentencia fueron las siguientes:

Ha sido condenado por varios delitos, entre ellos uno de violación. Mi opinión actual es que, por lo tanto, debo mantenerle en prisión preventiva, sobre todo porque la tentación de evitar volver al juzgado para recibir esa sentencia será abrumadora.

Actualmente, la Met Police de londres se encuentra investigando nuevas acusaciones de violación hechas por dos mujeres, por lo que el caso Brand podría continuar creciendo durante los próximos meses.

En Espinof | "Empezó a estrangularme, no lo vi venir". Carlos Vermut, acusado por tres mujeres de violencia sexual

En Espinof | 'Al descubierto': Carey Mulligan pasa de ser 'Una joven prometedora' a luchar contra Harvey Weinstein en un efectivo docudrama sobre la investigación que disparó el "MeToo"



