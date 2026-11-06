Sorpresón con La Séptima. El nuevo canal de televisión da la campanada en audiencia y duplica sus pronósticos

Ayer, 5 de noviembre, era un día marcado en rojo en el calendario de la historia de la televisión en España. Después de 20 años, aterrizaba en la parrilla un nuevo canal con vistas a competir con los grandes y no limitarse a ser una simple señal más de la TDT. ¿Cómo le ha ido? Pues, sorprendentemente, mucho mejor de lo esperado, llegando incluso a duplicar las cifras que se habían marcado como objetivo sus directivos.

Vayamos a los datos, como le gusta decir a Javier Ruiz, uno de los rostros principales de la apuesta. Según Fifty5Blue (la antigua Kantar Media), La Séptima logró ayer una cuota de pantalla del 2,8%, un 3,1% si nos centramos solo en sus 13 horas de emisión, es decir, desde las 12:00 hasta la 1:00 de la madrugada. En total, se estima que 4,9 millones de espectadores conectaron con la cadena a lo largo de la jornada.

Naturalmente, no a todos los programas les fue igual de bien. La Séptima empezó el día con fuerza gracias a El Pulso (3,6%), pero luego fue cayendo progresivamente con En Linea (3,1%), Sobre la Mesa (3,0%), La Diana (2,6%), para volver a crecer en la noche con La Ultima Hora (3,2%). Es decir, todos los programas estuvieron por encima del 1,5% marcado como objetivo por la dirección para el primer días. Es más, todos estuvieron por encima del 2,5% que pretenden alcanzar a lo largo del 2027. Quizás lo consigan.

Un canal de apuesta 100% centrada en la actualidad

Evidentemente, esto solo es el comienzo y todo puede venirse abajo. La Séptima aterriza en la parrilla española con una apuesta monolítica centrada en la actualidad, con hasta cinco propuestas prácticamente idénticas y emitidas desde un mismo plató, donde solo cambian el presentador y los colaboradores. Es una nueva forma de hacer televisión en la que, de momento, hay poco espacio para otro tipo de formatos, si bien los fines de semana habrá espacio para el entretenimiento, aunque sin cambiar de plato, e incluso se promete emitir una película que, eso sí, le acompañará un debate de actualidad.

Hay que apuntar también que La Séptima no nace solo con vocación de colarse en nuestra televisión, sino también en nuestros ordenadores y móviles. De hecho, en su mensaje de celebración en redes sociales también anuncia una fuerte subida en su cifra de suscriptores en YouTube. Este será otro terreno en el que se dirimirá su futuro.

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