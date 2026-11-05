Alex Garland fue un visionario: el giro político en EEUU que vuelve a poner de actualidad una de las mejores películas de ciencia ficción de los últimos años

Con permiso de 'La zona de interés' —que, recordemos, se estrenó en nuestras tierras en enero de ese mismo año—, no me cabe la menor duda de que la mejor película del curso cinematográfico 2024 fue esa maravilla del bélico moderno titulada 'Civil War'. Una joya incomprendida y menos apreciada de lo merecido dirigida por un Alex Garland que, un par de años después, ha confirmado su etiqueta de visionario.

Las midterms las carga el diablo

Si estamos hablando de esto en pleno noviembre de 2026 es porque las midterms estadounidenses, elecciones intermedias en las que se renueva el congreso del país y se eligen senadores, gobernadores e infinidad de cargos estatales y locales, han dado un cambio de color inesperado al mapa del país de las barras y estrellas, bañando de color azul demócrata zonas históricamente republicanas. Algo que, en última instancia, traza finas líneas con la distopía protagonizada por Cailee Spaeny y Kirsten Dunst.

Cabe recordar que uno de los aspectos más criticados de 'Civil War', además de una presunta falta de contexto que explicase la situación en la que se ven sumidos los Estados no tan Unidos del largometraje, fue la presunta incongruencia presente en sugerir una alianza entre California y Texas en las llamadas "Western Forces" que luchan contra el presidente tiránico interpretado por Nick Offerman. Pues bien, hoy la existencia de esas fuerzas occidentales no parece tan descabellada.

Por supuesto, las redes sociales no han tardado en hacerse eco de este escenario, con el usuario de X Sprat asegurando que muchas personas "deben una disculpa a Alex Garland" mientras mostraba el mapa de los EE.UU. de 'Civil War' dividido en facciones. Otras voces, como la de Sonny Bunch, de The Bulwark, fueron un paso más allá con sus reacciones al post original:

Yo: «CIVIL WAR» fue intencionadamente ambigua, hasta el punto de resultar ideológicamente incoherente, para evitar que se relacionara con las tonterías actuales de la «guerra cultural».

Alex Garland: Literalmente, vio que California y Texas se rebelarían contra el fraude populista de la Casa Blanca.

En su momento, Alex Garland ya se hizo eco de las críticas hacia este aspecto de su obra, asegurando que todas las preguntas que plantea la película, ya tienen respuestas. La vida real, por supuesto, es una pequeña ayuda para iluminar el camino hacia ellas.

Personalmente, creo que las preguntas ya tienen respuesta. Hay un presidente fascista que ha pisoteado la Constitución y ha atacado a los ciudadanos [estadounidenses]. Y esa es una afirmación muy clara y que no deja lugar a dudas. Si quieres plantearte por qué Texas y California podrían aliarse y dejar de lado sus diferencias políticas, la respuesta estaría implícita en eso. Así que creo que las respuestas están ahí, pero hay que dar el paso y no esperar que te lo den todo masticado. Eso supone dar por sentado lo que sabe el público.

Con el clima político en todo el mundo cada vez más tenso, la idea de que una ficción distópica se aproxime a la realidad, o más bien de que esta última se aproxime a la distopía, comienza a ser más aterradora que nunca.

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