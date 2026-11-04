El editor de 'Dragon Ball' reflexiona sobre el grandísimo legado de Akira Toriyama: "No sirve para nada, y eso está bien"

Millones de fans se fijan en sus series y películas favoritas para encontrar enseñanzas valiosas para su día a día. Más aún si estas obras tienen un poso ético o filosófico importante, con el que su autor intentan transmitirnos una importante lección o invitarnos a reflexionar... Pero, a veces, también lo que hace falta es, simplemente, pasárselo bien. Y eso precisamente era lo que deseaba Akira Toriyama.

Es lo que es

Toriyama siempre apostaba por el humor en su obra, como se vio primero en 'Dr. Slump', posteriormente en 'Dragon Ball', y también en obras cortas como 'Sand Land', que tiene también sus recaditos reivindicativos. Pero respecto a 'Dragon Ball' y las enseñanzas que podemos sacar sobre la justifica, el esfuerzo y la perseverancia, en realidad Toriyama no pretendía enseñarnos nada concreto.

Eso es lo que piensa Kazuhiko Torishima, el legendario editor de Akira Toriyama que le acompañó durante gran parte de su carrera. Torishima trabajaba en Shueisha cuando descubrió a Toriyama, y trabajó conjuntamente con él en 'Dr. Slump' y 'Dragon Ball', encauzándole durante los años claves de estas dos obras.

"No hay nada que aprender de 'Dragon Ball'. Lo hicimos un trabajo sin substancia", dijo el editor en una entrevista. "¿Alguna vez has aprendido algo leyendo 'Dragon Ball', que puedas recordar? No, no hay nada que aprender leyéndolo, no sirve para nada, es inútil para nuestras vidas".

Según el editor, no hay nada que analizar, buscándole tres pies al gato ni sentidos ocultos. Pero ojo, que el editor no pretende quitarle importancia a la obra de Toriyama con sus palabras, sino que para él 'Dragon Ball' tiene un sentido muy diferente: "Solamente nos divierte. Y eso está bien".

Y es que Toriyama no necesitaba aleccionarnos con lecciones morales con sus personajes ni sus historias. Él quería contar aventuras, chistes, y divertirse dibujando su manga, y divertirnos a nosotros. Las lecciones fueron un resultado secundario, pero lo importante con 'Dragon Ball' es pasar siempre un buen rato.

En Espinof | El primer encuentro de Goku y Bulma en el anime de 'Dragon Ball' fue un tanto diferente a cómo lo planteó Akira Toriyama. Un año después, se reescribió como si nada

En Espinof | Las mejores películas de anime de la historia que ver en streaming. Entre clásicos imprescindibles, las obsesiones de Hayao Miyazaki y la magia de Makoto Shinkai