Josh O'Connor tiene papeletas para ser el próximo James Bond, pero no se lo termina de creer: "Es increíblemente estrambótico"

Las quinielas para decidir quién será el próximo James Bond están que arden. Según los informes más recientes, el casting estaría en su recta final con un selecto grupo de candidatos a convertirse en el nuevo 007.

Callum Turner y Jack Lowden parecen liderar la lista. Aunque a lo largo de los últimos años hemos sonando con mucha fuerza nombres como los de Jacob Elordi, Regé-Jean Page y Josh O'Connor, quien dice que no terminaba de creerse que se incluyera en una lista así.

Gracias por incluirme

Por el momento no hay nada decidido, al menos de cara al público, y todos los candidatos siguen en la carrera. Josh O'Connor ha hablado recientemente de los rumores, y de cómo ha llevado que se le asocie a un personaje como el de James Bond, o al menos de verse en la posibilidad.

"Es un momento increíblemente estrambótico, de que alguien te pellizque... Que siquiera me mencionen en esa misma frase, o que se me considere para algo así", dijo recientemente O'Connor, como recogen desde Variety. "Que se me considere en esa misma categoría es extraordinario. Aunque me temo que no puedo decir nada más que eso".

El actor de 'The Crown' y 'Rivales' se ha ido convirtiendo en uno de los actores de moda recientes en la industria entre 'The History of Sound', 'Puñales por la espalda: De entre los muertos' y 'El Día de la Revelación'. Ya tiene varias producciones alineadas en el futuro, con cada vez más peso, así que convertirse en el nuevo Bond tampoco estaría lejos de su alcance.

Eso sí, la competencia es dura. Aaron Taylor-Johnson, Paul Mescal o James Norton también han sonado recientemente como candidatos, aunque la cosa apunta a estar entre Turner y Lowden. La especulación promete seguir dándonos salseos durante unos meses más, pero por lo que a Josh O'Connor respecta, él encuentra la atención "muy halagadora" y no quiere seguir metiendo baza.

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