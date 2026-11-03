Una nueva miniserie conquista las listas de Netflix. Esta adaptación de un thriller se comienza y termina en una tarde

Nuevo éxito que trae Netflix que parecía haber pasado algo por debajo del radar. La serie más vista de la plataforma en España y en un puñado más de países (Flixpatrol lista 21 territorios) es un thriller sueco que entre sus características más atractivas es que se comienza y termina en una tarde, por lo que se convierte en una gran opción para disfrutar de una sentada.

Más allá de su duración, la realidad es que 'El intercambio' (Bytet) cuenta con avales de sobra para, al menos, interesar al público. Al menos por la gente que está detrás de esta miniserie de cuatro episodios: Amanda Högberg, guionista de la bastante simpática 'Amor y anarquía' (Karlek & anarki) es la guionista jefe y Kasper Barfoed ('El caso Hartung'), el director.

En tu casa o en la mía

Basada en la novela de Stefan Ahnhems, 'El intercambio' nos lleva de Estocolmo a Sicilia (y viceversa) en una historia de dos matrimonios que intercambian sus casas para las vacaciones. Sin embargo, nada es lo que parece y ambas parejas empiezan a cuestionar quién son realmente esos con los que han intercambiado sus hogares.

A partir de aquí empezará un viaje entre pasado y presente en lo que empezaremos a conocer mejor los secretos y mentiras tanto de unos como de otros: Helene (Frida Gustavsson) y Carl (Fares Fares) y Scarlett (Emma Appleton) y Adam (Jakob Oftebro).

Si bien las críticas son más bien tibias, la verdad es que 'El intercambio' está siendo todo un éxito en la plataforma luchando por subir de puestos en un podio capitaneado por la temporada 4 de 'Lupin' y la coreana 'Un trabajo maldito'.

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