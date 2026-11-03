El Super Saiyan God ya ha hecho su entrada en 'Dragon Ball Super: Beerus'. Así ha logrado el anime corregir uno de sus momentos más criticados

Otra semana más, y otro capítulo de 'Dragon Ball Super: Beerus' que sigue remasterizando a toda pastilla el arco de 'La batalla de los dioses' con la que arrancó esta nueva etapa de la obra de Akira Toriyama. Desde Toei Animation han probado que quieren ir corrigiendo todos esos errores que llevan molestando a los fans más de una década, y ahora han tenido la oportunidad de oro con la llegada del Super Saiyan God.

Esta vez sí que sí

'Dragon Ball Super: Beerus' ha ido desmarcándose poco a poco del anime original de 2015 cambiando algunos detalles, como la visión de Beerus, mejorando sustancialmente la animación, o eliminando prácticamente todas las tramas que no tengan que ver con su enfrentamiento con Goku. Ahora hemos llegado a uno de los momentos álgidos de este arco: la transformación de Goku en Super Saiyan God.

Tan solo en cuatro episodios ya nos hemos plantado en este momento, que dio pie a una de las nuevas transformaciones de 'Super', rodeada de un lore muy especial para la raza Saiyan. Y es que, según la leyenda, se necesitan cinco Saiyans de corazón puro que den su ki a un sexto Saiyan. En 'Dragon Ball Super' pudimos ver este momento tan especial con la unión de Vegeta, Gohan, Trunks, Goten y Videl , que estaba embarazada de Pan, quienes transmitieron su energía a Goku.

Aunque es un evento muy importante, la transformación en sí, dejó un tanto fríos a muchos fans por el impacto tan flojo que tuvo a nivel visual. Especialmente si la comparamos con las anteriores transformaciones en Super Saiyan o incluso en el impacto posterior que tendría el Ultra Instinto.

Comparativa de Mr 6ty Anime

La oportunidad de corregir esta secuencia ha llegado en 'Dragon Ball Super: Beerus', que ha dejado el listo más alto tirando de una cinematografía mucho más impactante y mejores efectos visuales. Con un cambio de planos y ciertas decisiones de fotografía, se ha conseguido elevar la escena para darle una seriedad y espiritual mayor, con todos los personajes admirando el momento mientras los Saiyans unen sus manos.

Además, se ha sustituido el tema 'The Birth of a God' de Norihito Sumitomo por otro diferente, que apuesta por un tono más épico.

No ha sido el único cambio musical en el episodio, ya que también se ha modificado la banda sonora. Originalmente, cuando Goku aparecía para detener a Beerus, le escena iba acompañada de una música bastante cañera que casi sonaba un poco a pitorreo y fuera de lugar, mientras que ahora Toei ha apostado por una versión más seria y contemplativa que refuerza la gravedad del momento.

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