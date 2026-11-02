Jordi Wild anuncia su salto al cine con una película de terror motivado por estos dos grandes éxitos del género: "Es el momento de intentarlo"

Jordi Wild tiene desde años el que posiblemente sea el podcast español más exitoso de todos los tiempos, hasta el punto de que pronto pasarán por The Wild Project los principales aspirantes a presidente en las próximas elecciones en nuestro país. Además, también lanza un libro este mes, pero eso no es suficiente para él, quien ahora sopesa muy seriamente dar el salto al cine con una película e terror.

Así lo ha señalado el propio Wild, quien ha asegurado que "después del éxito de 'Backrooms' y de 'Obsession', empecé a pensar que quizás es mi momento de una película", pero tampoco es una idea que le venga de nuevas, pues también reconoce que "es una ilusión que tengo desde hace… toda mi vida".

"Necesito un buen director"

Además, su determinación es tal que señala que no tendrá problemas en financiarla él mismo y que "tengo alguna sinopsis, y hay una que me gusta mucho que sería muy barata de hacer". Su plan es ir escribiéndola durante esta temporada de The Wild Project y... protagonizarla él mismo:

"Necesito un buen director que sepa hacer el terror que yo quiero hacer", añade también Wild, quien prefiere anteponer este proyecto cinematográfico a la posibilidad de sacar adelante un videojuego propio: "Creo que es el momento de intentarlo".

Personalmente, no tengo ni idea de qué podría esperar de una película impulsada por Wild, pero siempre es una buena noticia que una figura tan importante como la suya decida apostar con tanta fuerza por el salto al cine. Luego ya habrá tiempo de valorar el resultado final cuando llegue a las salas.

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