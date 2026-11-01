La nueva película número 1 de Netflix en 64 países también es muy buena: un thriller de menos de dos horas que engancha y entretiene

En Netflix se apostó desde hace tiempo porque su producción cinematográfica abarcase países de todo el mundo. Es cierto que luego sus mayores éxitos llegan desde Hollywood, pero a veces hay títulos realizados fuera de Estados Unidos que se convierten en todo un pelotazo mundial. Ese es ahora el caso de 'Colisión', pues el thriller español ya es número 1 de Netflix en 64 países, según aclara Flixpatrol.

Escrita por Daniel Sánchez Arévalo, que también se encarga de la dirección, y Ramón Campos, 'Colisión' cuenta la historia de un grupo de atracadores que asalta por sorpresa una ofician bancaria. Allí parece que no encuentran lo que estaban buscando, pero se acaban llevando un buen botín. Sin embargo, todo se complica cuando sufren un accidente durante su huida...

'Colisión' se estrenó en Netflix este pasado viernes 30 de octubre de 2026 y su éxito ha sido instantáneo. Durante sus primeras 24 horas ya había llegado a lo más alto en 40 territorios, cifra que creció al día siguiente hasta los 64 actuales. Algo especialmente llamativo es que uno de ellos es Estados Unidos, donde los largometrajes no hablados originalmente en inglés lo tienen más complicado para tener tal éxito.

Ahora habrá que ver tanto si se mantiene más tiempo como la película número 1 en Estados Unidos como cuál será exactamente el alcance de su éxito. Para empezar, el primer gran objetivo debería ser superar los 61,8 millones de visualizaciones que tiene 'El muro negro', la película que cierra actualmente el top 10 de las películas de habla no inglesa más exitosas de Netflix.

Será este próximo martes cuando tengas las primeras cifras concretas de visionados, pero lo que está claro es que 'Colisión' ya es todo un triunfo para Netflix, pero eso tampoco quiere decir necesariamente que sea una buena película.

Engancha y entretiene

Por mi parte, creo que 'Colisión' es una de las mejores películas de Netflix de lo que llevamos de año y también uno de los thrillers más entretenidos de este 2026. Engancha desde el primer momento y luego juega bastante bien con el mecanismo narrativo que utiliza para diferenciarse de multitud de títulos que parten de una premisa similar.

Es cierto que llega un punto en el que se pasa de rosca con tantos giros de guion, pero para mí sucede lo suficientemente tarde como para que el castillo de naipes que crea Sánchez Arévalo no se venga abajo. Obvio que contar con un reparto con actores repletos de talento también ayuda lo suyo, pero ojo a ese ritmo vibrante y medido para que uno se sumerja más a fondo en la historia que cuenta.

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