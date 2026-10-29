Un nuevo thriller de Netflix lleno de sorpresas y que entretiene en todo momento: 'Colisión' es una vibrante sorpresa con un reparto de primera

Daniel Sánchez Arévalo colaboró por primera vez con Netflix hace ya casi una década en 'Diecisiete', una película que a mí personalmente no me gustó demasiado. Luego tuvieron que pasar varios años hasta que regresó al mundo del largometraje con 'Rondallas', una película notable y bastante en la línea de lo que uno esperaría de ese director. Eso no es para nada lo que uno puede decir sobre 'Colisión'.

El director madrileño repite ahora en Netflix con un thriller que se estrena este viernes 30 de octubre de 2026 y que gira alrededor del atraco a un banco que no sale como estaba previsto. Lo contrario sería muy aburrido y haría que 'Colisión' se acabase al de unos 15 minutos de metraje, pero aquí Sánchez Arévalo ofrece un juego muy estimulante para que la película esté llena de sorpresas y entretenga en todo momento, incluso cuando el guion empieza a abusar del uso de los retruécanos.

Engancha

Lo cierto es que el propio tráiler de la película parece estar dando muchísima más información de la necesaria, pero aquí no importa tanto quiénes son los atracadores como la estructura que se plantea desde el guion firmado por el propio Sánchez Arévalo junto a Ramón Campos ('El caso Asunta'), tanto por los escenarios que plantea como por la forma que tiene luego de ir desarrollándolos y que se vayan enriqueciendo mutuamente.

Sí es verdad que 'Colisión' acaba siendo un tanto esclava de ello, lo que obliga a que haya giros cada pocos minutos para evitar así la sensación de estar repitiéndose. Eso funciona muy bien durante la primera hora, ya que sirve para avanzar la historia y conocer mejor las motivaciones de sus protagonistas, pero llega un punto en el que ese efecto se diluye.

No obstante, esa estructura narrativa que se utiliza sirve para amortiguar ese golpe, ya que permite que se vaya administrando más la información que se da al espectador sin sacrificar ese ritmo siempre fluido y vibrante que Sánchez Arévalo imprime desde la puesta en escena y que sus protagonistas saben manejar muy bien interpretativamente. Y es que hay en todo momento un aire de urgencia muy bien conseguido, pero sin caer en que los hechos se cuenten de una forma atropellada.

Muy sólida en todos los aspectos

De hecho, algo que sorprende a priori es ver a un director como Sánchez Arévalo detrás de un título así, pues sus largometrajes hasta ahora habían ido en una dirección muy distinta. Sin embargo, sí que había dado siempre un gran peso a las emociones de sus personajes, algo que aquí reaparece no con tanta intensidad, pero sí la suficiente como para que 'Colisión' sea mucho más efectiva de lo habitual en ese aspecto para este tipo de producciones.

Obviamente, ahí también ayuda un reparto muy bien elegido, poblado además de rostros conocidos por el público, desde veteranos muy fiables como Karra Elejalde y Luis Zahera hasta actores más jóvenes pero ya muy asentados como Laia Costa, Tamar Novas o Álvaro Cervantes. Quizá este último sea el que menos brilla de todos-, pero en general se mantiene un nivel alto que aporta una dosis extra de convicción al resultado final.

El sorprendente pulso que Sánchez Arévalo muestra para que 'Colisión' haga gala de un nervio envidiable desde el arranque también ayuda a que el espectador se meta más de lleno en todas las posibles consecuencias de este robo. Además, esa precisión tras las cámaras también se aplica al montaje de Miguel Sanz Esteso para que nunca quede la idea de que hay algo que sobra o una escena que se ha alargado de más innecesariamente.

Todo esto está aliñado con una pequeña capa de crítica social al situar los hechos en 2013, durante plena crisis económica en España. Es algo que tiene bastante peso durante los primeros minutos y con un peso específico claro en la motivación de uno de los personajes principales, pero luego queda en muy segundo plano en beneficio de la necesidad de entretener y sorprender al espectador.

Quizá por ahí se podría haber sacado algo más, pero tampoco molesta dejándolo como un ingrediente en más y no algo principal y destacado, pues aquí se tiene claro que en todo momento que la vocación es otra: ser un thriller que enganche al espectador y cuenta con una buena galería de personajes. Como apuntaba antes, el tramo final se resiente un poco, pero el bagaje sigue siendo muy positivo.

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