Disney reconoce que el presupuesto de 'Deadpool y Lobezno' se desmadró y es la quinta película más cara de la historia. Estas son las cuatro que la superan

Uno de los mayores secretos de Hollywood es cuándo cuestan exactamente las películas. De la mayoría de títulos solamente hay estimaciones más o menos precisas, pero los estudios se ven obligados en algunos casos a hacer públicos de forma oficial los datos para beneficiarse de ciertas ayudas fiscales. Eso es lo que ha llevado a Disney a reconocer que 'Deadpool y Lobezno' es la quinta película más cara de la historia del cine.

Según aclara Forbes, Disney ha hecho un gasto total de 556,8 millones de dólares en la película de Marvel protagonizada por Ryan Reynolds y Hugh Jackman. Eso sí, el coste neto final ha quedado en 446,1 millones de dólares al recibir 110,7 millones en créditos fiscales y reembolsos por parte del gobierno británico como parte de su programa de ayudas al cine que se ruede allí.

Por qué acabó siendo tan cara

Uno de los principales motivos de que el gasto de Disney en 'Deadpool y Lobezno' se descontrolase lo encontramos en el impacto que tuvieron las huelgas que hubo en Hollywood durante 2023. Por ejemplo, eso obligó a seguir pagando por platós y equipos alquilados que no se estaban utilizando para que estuvieran disponibles en cuanto las cámaras pudieran rodar de nuevo. Y es que un retraso entonces habría sido aún más caro.

Además, el director Shawn Levy no se quedó quieto mientras el rodaje se había paralizado, ideando un nueva secuencia relacionada con la aparición de diferentes versiones de Lobezno. Esto a su vez trajo gastos adicionales que elevaron aún más la factura para el estudio.

Eso sí, Disney parece estar siendo un tanto creativa con los gastos generados por 'Deadpool y Lobezno', ya que el coste total sigue creciendo de forma considerable incluso bien tiempo después de su estreno en cines. La prueba de ello es que ahora ha hecho oficial un gasto de 23,1 millones de dólares entre el 1 de noviembre de 2024 y el 31 de octubre de 2025. El problema es que 'Deadpool y Lobezno' se estrenó en cines en julio de 2024...

Eso sí, Disney también ha reconocido oficialmente que el coste final de 'Deadpool y Lobezno' ha sido superior al esperado, pues Tracy Bermingham, controladora financiera del estudio, asegura que "al cierre del año, la producción estaba completa, pero los costos finales superaron el presupuesto de producción".

El top 5 de las películas más caras de la historia

Habrá que ver si esa cifra todavía crece algo más, pero ahora se convierte oficialmente en la quinta película más cara de la historia, contando solamente aquellas de las que se tienen datos concretos. El top queda entonces así:

Habrá que ver si 'Deadpool y Lobezno' no pierde pronto la quinta posición, pues sospecho que el presupuesto de 'Vengadores: Doomsday' va a ser también tremendamente elevado...

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