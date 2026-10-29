La adaptación de 'Dune' de Ridley Scott que nunca veremos: "No creo que hubiera gustado a los fans"

Mucho antes de que Denis Villeneuve llevara a Paul Atreides a la gran pantalla con Timothée Chalamet, y antes incluso de que David Lynch estrenara su particular versión de 'Dune' en 1984, Ridley Scott estuvo a punto de dirigir su propia adaptación de la novela de Frank Herbert. Ahora, un guion descartado de aquella película permite descubrir cómo habría sido una de las versiones más insólitas de la saga de ciencia ficción.

El documento, un borrador de 133 páginas fechado en octubre de 1980 y escrito por Rudy Wurlitzer, fue localizado en los archivos de Coleman Luck, conservados en Wheaton College, gracias al trabajo de T. D. Nguyen. Su contenido dibuja una película muy diferente de las que finalmente llegaron a los cines: más violenta, con una fuerte carga política y ecológica, y con un Paul Atreides bastante menos vulnerable que el interpretado posteriormente por Kyle MacLachlan o Chalamet.

La propuesta, concebida aparentemente como la primera parte de una historia dividida en dos películas, tampoco renunciaba a la dimensión mística del universo de Herbert. Sin embargo, introducía modificaciones importantes que podían haber complicado su relación con los lectores de la novela.

Una versión mucho más oscura

Scott comenzó a trabajar en el proyecto después del éxito de 'Alien, el octavo pasajero'. El cineasta había leído una extensa adaptación escrita por el propio Herbert, pero decidió encargar a Wurlitzer una reescritura prácticamente desde cero. El guionista, conocido por películas como 'Carrera asfaltada en dos direcciones', desarrolló una historia que conservaba el espíritu de la obra original, aunque con una sensibilidad distinta.

"La adaptación de 'Dune' fue uno de los trabajos más difíciles que he hecho", reconoció Wurlitzer a la revista Prevue en 1984. El escritor explicó que le había llevado más tiempo organizar la historia en un esquema narrativo funcional que redactar el guion definitivo.

El propio Scott defendió el resultado años después. "Hicimos un guion, y el guion era bastante bueno", aseguró a Total Film en 2021. Pese a ello, la película nunca llegó a materializarse bajo su dirección.

Entre los obstáculos figuraron el presupuesto, que superaba los 50 millones de dólares, las exigencias del productor Dino De Laurentiis para rodar en México y el impacto emocional de la muerte del hermano del cineasta, Frank. También influyó que Scott acabara considerando más viable el proyecto de 'Blade Runner'. Finalmente, David Lynch asumió la dirección de 'Dune', estrenada en 1984.

Paul Atreides, un mesías demasiado peligroso

Desde IGN han analizado el guion contando con algunos expertos. Uno de los aspectos más llamativos del borrador es la caracterización de su protagonista. La historia comienza con imágenes de desiertos y ejércitos apocalípticos que anticipan el destino de Paul. Después, el personaje aparece con apenas siete años, sometiéndose a la prueba de dolor de la Reverenda Madre.

Timothée Chalamet en 'Dune'

La narración avanza hasta mostrarlo con 21 años, convertido en un espadachín excepcional. A diferencia de otras versiones, este Paul es más decidido, seguro de sí mismo y capaz de imponerse a sus adversarios desde muy pronto.

Stephen Scarlata, productor del documental 'Jodorowsky's Dune', considera que esa fortaleza temprana resta tensión a la historia. El viaje de Paul debería mostrar su aprendizaje, su adaptación a un entorno hostil y su transformación en líder. Si ya parece invencible desde el principio, su evolución pierde parte de su sentido.

La película también habría adelantado la muerte del Emperador como detonante de los acontecimientos, en lugar de limitarse a los conflictos derivados de la decisión de entregar Arrakis a la Casa Atreides. Además, el guion incluía una escena entre el Barón Harkonnen y el doctor Yueh con una frase muy próxima a una de las líneas más recordadas de la película de Lynch: "Quien controla la especia controla el universo".

Más violencia, desigualdad y ecología

El borrador no se quedaba en las intrigas entre grandes familias. La vida cotidiana de Arrakis tenía un peso mucho mayor, con calles miserables, personas sin hogar y habitantes desesperados por conseguir agua. Una escena muestra a varios vecinos abalanzándose sobre el líquido que arroja un comerciante, una imagen que subraya las diferencias sociales del planeta.

La explotación de la especia también se relacionaba directamente con el deterioro ambiental. Liet Kynes explicaba cómo la extracción "lo arrasa todo y no devuelve nada", mientras el duque Leto se preguntaba si sería posible recuperar el equilibrio de la naturaleza.

Ian Fried, guionista y uno de los expertos consultados para analizar el documento, considera que esta dimensión ecológica es una de las grandes fortalezas de la propuesta. "El aspecto ecológico de 'Dune' está cubierto en este guion de una manera en la que nunca lo ha estado en ningún otro material", sostiene.

La violencia, por su parte, alcanzaba niveles muy superiores a los habituales en una superproducción de aventuras espaciales. Había peleas de bar, decapitaciones y enfrentamientos brutales, además de una representación especialmente cruda del ataque contra los Atreides.

La adaptación también incorporaba imágenes de gran carga simbólica, como un Navegante de la Cofradía Espacial modificado por la especia, o un cazador-buscador convertido en una criatura de aspecto animal. Algunas de estas ideas recuerdan a propuestas desarrolladas por Alejandro Jodorowsky para su fallida adaptación de 'Dune'.

Los cambios que podían enfadar a los seguidores

La relación entre Paul y Chani, el papel de Jessica y la transformación del protagonista en figura mesiánica también presentaban diferencias sustanciales. Chani era la esposa de Jamis, el guerrero al que Paul derrota en combate, y debía asumir después una relación con él. La historia mostraba, además, cómo la leyenda del Lisan al-Gaib servía para unir a los fremen alrededor de un líder cuya trayectoria apuntaba hacia el autoritarismo.

'Dune' (1984), de David Lynch

No obstante, el borrador descubierto no incluye una de las ideas más polémicas que Wurlitzer llegó a introducir en otra versión del libreto: una relación incestuosa entre Paul y su madre, Jessica. El escritor confirmó en 1984 que había explorado esa atracción de carácter edípico, pero Frank Herbert y De Laurentiis exigieron eliminarla.

"Quería hacer una película sobre incesto. ¿Puedes imaginar el efecto que habría tenido en los fans de 'Dune'?", declaró Herbert a 'The Sacramento Bee' en 1982.

Mark Bennett, responsable del sitio especializado DuneInfo, cree que el guion recuperado tampoco habría convencido a buena parte de los seguidores de la novela. "No creo que hubiera hecho felices a los fans de 'Dune'", afirma. A su juicio, los cambios respecto al libro y el exceso de elementos mágicos habrían generado rechazo.

Una película que se adelantó a su tiempo

El proyecto de Scott nunca pasó de la fase de desarrollo, pero su legado no desapareció por completo. El artista H. R. Giger diseñó para aquella producción un gusano de arena de formas fálicas y mobiliario para los Harkonnen fabricado con esqueletos. Parte de ese trabajo se conserva actualmente en el Museo Giger, en Gruyères, Suiza.

La propuesta de Wurlitzer también resulta interesante por su manera de combinar política, espiritualidad y devastación medioambiental. Mientras Lynch puso el acento en la imaginería mística y Villeneuve ha desarrollado especialmente los peligros de seguir a líderes carismáticos, el guion de Scott intentaba equilibrar esas dimensiones con la desigualdad social y la explotación de los recursos.

La paradoja es que esa ambición pudo convertirse en uno de sus principales problemas comerciales. Una adaptación adulta, pesimista y violenta de una novela compleja no era necesariamente la apuesta más sencilla para un gran estudio a comienzos de los años ochenta.

El documento no permite saber cómo habría funcionado la película terminada ni qué cambios habría sufrido durante el rodaje. Pero sí deja una conclusión clara: la versión de 'Dune' que Ridley Scott imaginó estaba lejos de ser una aventura convencional. Su Paul Atreides era un mesías más implacable, y su universo, un lugar donde la lucha por el poder, la destrucción de la naturaleza y la manipulación de las masas ocupaban un lugar central.

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