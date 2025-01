Las mejores películas de David Lynch: obras maestras sin igual entre los puzzles y los sueños

Seguimos todavía procesando la pérdida de uno de los artistas más grandes y definitorios de la historia del cine. David Lynch marcó el lenguaje del medio de una manera especial, dando su nombre a una manera de interpretar la imagen y el sonido, el mundo onírico y también el real. Su muerte nos deja sin la persona, pero su legado lo mantiene siempre presente.

Es por ello que no está de más recordar todas las obras imprescindibles de su carrera que han tenido proyección en la gran pantalla. Esto deja fuera ‘Twin Peaks’, una magistral pieza de televisión que es realmente importante para entender su sensibilidad y estilo, pero uno puede ponerse cualquiera de estas grandes películas y quedarse totalmente estupefacto. En el mejor de los sentidos, aunque también en otros.

‘La abuela’ (’The Grandmother’, 1970)

Reparto: Richard White, Dorothy McGinnis, Virginia Maitland, Robert Chadwick.

Meterse en el terreno de los cortos siempre es complejo y peliagudo, pero en el caso de Lynch ofrecía otra faceta más desafiante que complementa su experiencia particular. Probablemente todos no sean magníficos, pero ‘La abuela’ es sin duda una gran pieza experimental donde ya va consolidando ese lenguaje propio y también su particular sensibilidad, algo que le propulsa de cara a hacer su primer largometraje.

‘Cabeza borradora’ (’Eraserhead’, 1977)

Reparto: Jack Nance, Charlotte Stewart, Allen Joseph, Jeannie Bates, Judith Roberts.

Y es difícil hacer un estreno tan remarcable, extraordinario y tan completo como ‘Cabeza borradora’. Tras un rodaje que llevó años, Lynch explora desde la abstracción y el terror existencial sus inquietudes personales de la época, desde una recién estrenada paternidad a residir en una ciudad industrializada potencialmente tóxica. Es una de sus películas más crípticas y desafiantes, pero al mismo tiempo de las más impactantes.

Ver en Movistar+ | La crítica en Espinof

‘El hombre elefante’ (’The Elephant Man’, 1980)

Reparto: John Hurt, Anthony Hopkins, Anne Bancroft, John Gielgud, Freddie Jones.

La película que el consenso ha definido como la más accesible, teniendo en cuenta que fue su verdadero salto de popularidad y hasta tuvo opciones de Oscars, pero al mismo tiempo sin dejar de ser profundamente lynchiana. Sus arrolladores momentos de surrealismo rompen los esquemas de una película que sigue siendo profundamente empática y considerada con un personaje maltratado y despojado injustamente de su dignidad.

Ver en Filmin y en Movistar+ | La crítica en Espinof

‘Terciopelo azul’ (’Blue Velvet’, 1986)

Reparto: Kyle MacLachlan, Isabella Rossellini, Dennis Hopper, Laura Dern, Dean Stockwell.

La experiencia más completa del lynchismo, donde el thriller noir y el surrealismo conviven de maravilla para rascar lo que hay tras la bella superficie de los idílicos suburbios, encontrando en el proceso terror, tristeza y peligro. El cineasta convierte una de esas imágenes que le obsesionaban de niño que vivía en esos cómodos suburbios en una pieza cinematográfica extraordinaria y completamente influyente.

Ver en Filmin | La crítica en Espinof

‘Carretera perdida’ (’Lost Highway’, 1997)

Reparto: Bill Pullman, Patricia Arquette, Balthazar Getty, Robert Loggia, Robert Blake

Incluso aunque su nivel de experimentación llevaba a sus películas a ser habitualmente incomprendidas, su capacidad de bombardear los sentidos nos llevaba al estado mental necesario para meternos en las vivencias más extremas. En el caso de ‘Carretera perdida’, una de sus obras más elusivas pero más vivas, hace un grandísimo trabajo en recrear y deformar un mundo lleno de misoginia e impunidad, convirtiéndolo en una pesadilla arrolladora.

Ver en Movistar+ y en MUBI | La crítica en Espinof

‘Una historia verdadera’ (’The Straight Story’, 1999)

Reparto: Richard Farnsworth, Sissy Spacek, Everett McGill, John Farley, Jane Galloway Heitz.

La única película de su filmografía que podríamos catalogar como enteramente normal, e incluso se ajusta a lo que tu mente dibuja cuando te dicen que es “La película de Lynch para Disney” (distribuidores de la película). Lejos de ser algo que arrojar contra ella, ‘Una historia verdadera’ consigue desplegar la belleza y vulnerabilidad de sus personajes y su historia con asombrosa honestidad. Además, sigue observando esa América pequeña de ‘Twin Peaks’ con remarcable compasión y curiosidad.

Ver en Filmin y en Movistar+ | La crítica en Espinof

‘Mulholland Drive’ (2001)

Reparto: Naomi Watts, Laura Elena Harring, Justin Theroux, Ann Miller, Patrick Fischler.

La película de Lynch para toda una generación, de igual modo que ‘Terciopelo azul’ lo fue para la anterior. Enigmática, inabarcable, inquietante, asombrosa y bella. Si nos adscribimos a la teoría de que las películas pueden ser o puzzles que resolver o bien sueños que habitar, Lynch conseguía en ‘Mulholland Drive’ hacer la mejor versión posible de algo que fuera ambas cosas.

Ver en Amazon Prime Video y en Filmin | La crítica en Espinof

En Espinof | Las mejores películas de 2024

En Espinof | Las mejores películas de culto de la historia