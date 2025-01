Esta es una de las escenas que más me han marcado de David Lynch y sigue helándome la sangre cada vez que la veo

Todavía no acabo de procesar que David Lynch nos ha dejado. Creo que no va a ser fácil llenar el hueco que nos ha dejado este cineasta irrepetible y su legado cinematográfico y televisivo, lleno de títulos que se te quedan grabados en la retina. No son pocos los planos y escenas que el director nos ha dejado para el recuerdo, pero hoy vengo a hablaros de la mítica escena del mendigo de 'Mulholland Drive'.

Este post incluye algunos spoilers de la escena en cuestión de 'Mulholland Drive'

"Espero no volver a ver esa cara fuera del sueño"

David Lynch tendrá sus admiradores y detractores, pero es indudable que era único en su especie. Su filmografía está llena de personajes y escenas tan confusas como fascinantes y cuesta quedarse con una sola teniendo para escoger entre películas como 'Terciopelo azul', 'Carretera perdida' o la serie 'Twin Peaks'.

Una de esas escenas que perduran en mi memoria y que, pese a ello, siempre consigue pillarme por sorpresa es ese momento del mendigo que aparece en la primera mitad de 'Mulholland Drive'. La que nació como episodio piloto fallido de un spin-off de 'Twin Peaks' esconde el que para mí es uno de los jumpscares más aterradores del cine.

En esa escena, conocemos a dos personajes que no tienen más relevancia en el resto de la película, Dan (Patrick Fischler) y Herb (Michael Cooke), que están sentados en la cafetería de Winkie's. Mientras desayunan, Dan le cuenta a Herb que quería venir a esa cafetería por una pesadilla que ha tenido.

En el sueño, no es "ni de día ni de noche", Herb también aparece sentado al lado del mostrador, y ambos tienen una sensación de miedo inconmesurable. Dan no tarda en localizar el origen de ese terror: un hombre al otro lado de la pared. "Espero no volver a ver esa cara fuera del sueño" susurra sobrecogido.

Al final, ambos acaban yendo a la parte trasera de la cafetería, donde en el sueño estaba ese hombre aterrador, para quitarse el miedo del cuerpo. Sin embargo, sí que aparece algo detrás de la pared: un mendigo con la cara sucia que simplemente se le queda mirando, pero ya basta para que a Dan le dé un infarto (y a nosotros como espectadores) y desfallezca.

Os confieso que es mi película favorita del director y que, aunque tiene muchos momentos que me dejan hipnotizada, probablemente sea este instante el que prevalece más en mi memoria cada vez que la veo. Sobre todo porque, pese a saber lo que va a pasar, siempre noto cómo me da un vuelco el corazón cuando sale ese personaje (cuando volvieron a estrenarla en cines hace unos años, me reconfortó ver que no fui la única en la sala que saltó con ese momento).

Por supuesto, influye la terrorífica estampa de este (esta, en realidad, ya que lo interpreta Bonnie Aarons, la misma actriz que luego ha sido 'La monja') y la música repentina, como todo buen jumpscare que se precie. Sin embargo, hay mucho más detrás de este instante de súbito terror.

La dirección de Lynch nos va metiendo esa sensación de malestar en el cuerpo desde la propia conversación en la mesa, con esa cámara flotante que parece prevenirnos del peligro así como darnos la pista de que, aunque de palabra nos digan que eso es la realidad, a lo mejor no estamos tan lejos de la pesadilla que Dan está relatando.

Eso, unido al agónico camino hacia la parte trasera, alternando los planos de ellos caminando y el contraplano de esa pared cada vez más cercana, hacen que el pulso se me vaya acelerando hasta culminar en la aparición de ese rostro escalofriante que me hiela la sangre como pocas escenas lo han conseguido.

