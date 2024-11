Envidiamos a los que no las han visto aún. Series muy buenas y muy raras de las que no puedes separarte

La originalidad no lo es todo en una historia (¿cuántas premisas novedosas se han quedado en nada por un desarrollo deficiente?), pero a nadie le amarga un dulce y no se olvida fácilmente ese momento en el que una serie nos sorprende con escenas, personajes o imágenes que no son lo que acostumbramos a ver.

Por eso mismo, en esta lista hemos reunido 7 fantásticas series únicas en su especie, que nos encantaría olvidar que hemos visto para poder verlas otra vez y que nos volvieran a sorprender y fascinar con todas y cada una de sus excentricidades (siempre nos quedarán los revisionados, afortunadamente).

Os recordamos que tenemos otras muchas listas de recomendaciones de repaso de lo mejor del año en terreno seriéfilo, como la de las mejores series de 2024, las mejores series de Netflix en 2024, las mejores series de Amazon Prime Video en 2024, las mejores series de Max en 2024 o las mejores series de Disney+ en 2024.

'Twin Peaks'

Incluso teniendo en cuenta solo la serie original (coincidimos en que la temporada 3 de por sí es una de las cosas más extrañas jamás vistas), ya tenemos ahí una de las series más fascinantes de la TV. El asesinato de Laura Palmer solo es el detonante de una historia que iba mucho más allá del misterio de quién lo hizo, con una mitología y unos personajes tan desconcertantes y a los que todavía hoy seguimos dando vueltas.

Crítica en Espinof | Disponible en SkyShowtime (temporada 3)

'The Leftovers'

Siguiendo la mismo filosofía de intentar ir más allá de darle las respuestas al espectador, los creadores de 'Perdidos' esta vez sí que tuvieron en cuenta desde el principio que lo importante era el camino, y nos regalaron esta joyita en la que el planteamiento (de un día para otro, desaparece el 2% de la población mundial) no era ni la mitad de interesante que las reflexiones y los momentos casi oníricos que nos dejó en más de una ocasión.

Crítica en Espinof | Disponible en Max

'The OA'

Confieso que su temporada 2 no consiguió engancharme tanto, pero eso no quita que no se convirtiera en la serie más cautivadora de todo el catálogo de Netflix. Comenzaba cuando una mujer ciega desaparecía de la noche a la mañana y volvía un año después habiendo recuperado la vista. Aunque siempre nos quedará la duda sobre algunos de sus misterios (la plataforma la guillotinó sin piedad), en parte le va como anillo al dedo que permanezcan inconclusos.

Crítica en Espinof | Disponible en Netflix

'Mawaru Penguindrum'

Kunihiko Ikuhara se hizo un nombre en la industria del anime gracias a 'Utena', pero el resto de sus obras son igualmente interesantes. Al igual que aquella, este anime es surrealismo en estado puro, lleno de conspiraciones que trascienden el mundo real, lugares que nunca sabes si existen o son fruto de la imaginación y, en medio de ese frenesí, una historia que se arraiga en sentimientos de lo más humanos. Ah, y pingüinos que dan vueltas, claro.

'Dirk Gently: Agencia de Investigaciones Holísticas'

Estaba entre esta y 'Doom Patrol', que también rivaliza en tramas bizarras, pero al final me he decantado por esta adaptación de las novelas de Douglas Adams porque es menos conocida y sale un corgi . La serie hace honor al sentido del humor tan loco del autor, con este par de detectives que cruzan universos para resolver sus casos, a cada cual más inverosímil. ¡Todo está conectado!

Crítica en Espinof | Disponible en Netflix

'Search Party'

Lo realmente demencial de esta serie de humor negro es cómo va evolucionando la historia en sus temporadas, haciendo que cada una pertenezca a un género muy diferente. Todo empieza con una joven que emprende la búsqueda de su amiga desaparecida, como extraña forma de superar su propia crisis millenial, y la cosa acaba degenerando en juicios, asesinatos, secuestros, gurús motivacionales... ¿y el apocalipsis?

Crítica en Espinof | Disponible en Movistar Plus+

'Evil'

Concluimos con una serie que se despide este mismo año y cuánto vamos a echarla de menos. Aunque el planteamiento podría recordar a 'Expediente X', la forma en que los King nos muestran los disintos casos, con ese humor tan perverso, imágenes terroríficas y la eterna duda de si es cosa de religión, sobrenatural o algo más mundano, es tan refrescante como única.

