"No sé qué hubiese salido de ahí": Ben Affleck explica por qué se negó en rotundo a rodar 'El indomable Will Hunting 2'

Tenemos la mala costumbre de, anclados en un presente que nos pasa por encima día sí y día también, asociar la obsesión de estudios y productores con los remakes, las secuelas, las recuelas —sí, existen—, los reinicios y los spin off con la deriva de la industria actual, presuntamente carente de la originalidad y las agallas como para crear material de cero y con un mínimo de riesgo. No obstante, la cosa viene de lejos, y Ben Affleck lo sabe de muy buena mano.

El indomable Ben Affleck

Durante una entrevista con Josh Horowitz en su podcast Happy. Sad. Confused., el actor, director y guionista fue preguntado sobre si en algún momento de su carrera tuvo que resistir la tentación de rodar una hipotética 'El indomable Will Hunting 2' después de que algún ejecutivo se le abalanzase con sacos de dinero buscando un pelotazo fácil. Según Affleck, no hubo tentación económica, pero sí un acercamiento.

Según explicó, "en cierto momento" alguien compró Miramax, distribuidora del largometraje de Gus Van Sant, coescrito y coprotagonizado por el propio Affleck y su inseparable Matt Damon —que, recordemos, ganaron el Oscar al mejor guion original—, y se aproximaron al de Berkley con la idea de poner en marcha una serie de televisión o, en su defecto, una continuación para la gran pantalla. La propuesta, para el bueno de Ben, "fue un no fácil". "No, no quiero. No sé qué hubiese salido de ahí", aseguró.

Pero, a pesar de su tajante negativa y el poco cariño que tiene a este tipo de maniobras comerciales —lo de usar IA Generativa ya es otra cosa—, Affleck no juzga en absoluto a quien termina cayendo en las redes de las secuelas o los spin off de sus proyectos más célebres.

Como ya he dicho, he pasado por ese bache profesional en el que piensas: "Joder, no sé qué más hacer". Y a veces, cuando llegas a ese punto, vuelves a los orígenes y te dices: "¿Sabes qué? Voy a intentar esto a ver si consigo volver a arrancar". No tengo ningún tipo de opinión al respecto. Simplemente he tenido la suerte de no haber tenido que hacerlo nunca.

Parece que nunca veremos una 'El indomable Will Hunting 2'. Al menos no una real, porque siempre nos quedará la falsa continuación subtitulada 'Temporada de caza' que apareció en una de las escenas más descacharrantes de 'Jay y Bob el Silencioso contraatacan'. Bendito sea Kevin Smith.

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