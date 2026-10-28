4,6 millones de reproducciones en Netflix y Top 10 en 55 países. La serie de ciencia ficción que está arrasando con su temporada 2

Una de las apuestas más potentes de este año para Netflix en cuanto a anime ha sido la segunda temporada de 'Cyberpunk: Edgerunners'. La primera temporada, que en su momento se planteó como una miniserie limitada, encandiló de lleno a los fans, pero la segunda tanda de capítulos ha conseguido convertirse en uno de los grandes éxitos de la plataforma.

Un estreno explosivo

Tras su estreno el pasado 20 de octubre, 'Cyberpunk: Edgerunners 2' ha cerrado su primera semana en la plataforma con unos datos espectaculares, y más para una serie de anime.

En la semana del 19 al 25 de octubre logró situarse en el tercer puesto del Top 10 global de series de habla no inglesa con 4,6 millones de reproducciones. Por delante tan solo se encuentran la cuarta temporada de 'Lupin' y la miniserie 'Doctora X'. Además, la segunda temporada de 'Cyberpunk: Edgerunners' se ha conseguido colar en el Top 10 de 55 países, incluyendo España.

Además, el 22 de octubre, a los dos días de su estreno, la serie de anime consiguió situarse en el primer puesto del Top 10 global de series. El hype por la segunda temporada estaba por las nubes, y los fans del cyberpunk han cumplido con creces. Así que, con estos datos en la mano, quizás la tercera temporada de 'Cyberpunk: Edgerunners' no esté tan en el aire como pensamos, especialmente si consigue mantenerse fuerte en las próximas semanas.

'Cyberpunk: Edgerunners 2' no ha sido el único anime que ha triunfado esta semana en Netflix. A pesar de emitirse con retraso frente a Japón, 'Dragon Ball Super: Beerus' ha conseguido 2,2 millones de visualizaciones, reclamando el noveno puesto del Top 10 de series, mientras que 'Kimetsu no Yaiba: La fortaleza infinita' se ha colado en el Top 10 de películas de habla no inglesa con 900.000 visualizaciones durante este mismo periodo de octubre.

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