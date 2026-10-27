Netflix quería cambiar la historia de Usopp en el live action de 'One Piece', pero Eiichiro Oda no estaba por la labor: "Esto no es lo que yo he firmado"

Durante mucho tiempo creíamos que era prácticamente imposible hacer un buen live action de anime, pero entonces 'One Piece' llegó en 2023 para romper la maldición. Aunque se puede decir que un elemento clave para su éxito fue tener a Eiichiro Oda, el creador de Luffy, pendiente de cada pasito que daban desde Netflix y Tomorrow Studios. Especialmente cuando se pasaban de frenada a la hora de hacer cambios.

No me convence

Siempre hay que hacer ciertas concesiones cuando se traslada una historia de un medio como el manga o el anime al terreno de la acción real. Y más en un formato tan diferente como una temporada de ocho episodios pero con capítulos más largos que los habituales de anime.

Aún así y pese a los cambios, 'One Piece' consiguió mantenerse muy fiel al material original, y se puede decir que fue gracias a la mirada vigilante de Oda. Porque originalmente el live action iba a hacer algunos cambios importantes, especialmente para la historia de Usopp, pero Oda intervino a tiempo para asegurarse de que la serie de 'One Piece' hacía justicia a su obra.

Así lo ha confirmado Steven Maeda, el showrunner de la serie desde el podcast Trash Taste. De entrada, un cambio ejecutivo en Netflix hizo que la temporada pasara de constar de 10 capítulos a tener tan solo 8, con lo que hubo que ajustar el presupuesto. Así que el equipo se planteó algunos compromisos y una de las posibilidades era eliminar Syrup Village, el hogar de Usopp, e introducir al tirador de los Sombreros de Paja en la isla de Gaimon.

"Hicimos una versión en la que naufragaban en esta isla... en lugar de hacer el hogar de Usopp. Y estaba bien, pero no era 'One Piece'", admitió Maeda.

A Oda no le hizo ni pizca de gracia que se planteasen estos cambios y respondió con un fulminante: "Esto no es lo que yo he firmado". La respuesta del mangaka hizo que el equipo de producción volviese a dar una vuelta al plan y finalmente desde Netflix decidieron aumentar el presupuesto de la serie para que 'One Piece' pudiera mantenerse más fiel al manga.

"No puedo hablar de números. Pero el presupuesto que nos dijeron que teníamos que cortar... Después de que Oda dijese lo suyo, nos lo doblaron", explicó Maeda. "Y por eso la serie se ve tan bien, porque es una serie muy cara".

A nivel personal, creo que justo Syrup Village es cuando la primera temporada de 'One Piece' comienza a levantar y me enganchó de lleno. Kuro es un villano excelente, y es en esta isla donde el grupo comienza a dar sus primeros pasos como una tripulación unida... Además de que también conocemos al Going Merry, eliminar toda esta etapa habría hecho que la trama se sintiera muy atropellada y se habría llevado por delante toda la introducción de Usopp.

Usopp no fue el único que salió ganando con la intervención de Oda, también lo hizo Mihawk. Originalmente el Shichibukai iba a tener una presentación mucho más escueta, pero Oda insistió en que su entrada debía ser mucho más impresionante y ayudó al equipo del live action a crear la escena en la que aparece por primera vez.

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