Maribel Verdú (56 años), sobre su infancia: "Para merendar me comía un exquisito bocadillo de leche condensada con rodajas de plátano que preparaba mi madre"

Hay recuerdos de infancia que se quedan grabados a fuego. La actriz española Maribel Verdú atesora unos cuantos y así quiso compartirlos en diferentes entrevistas que Nuria Vidal reunió para la elaboración de un libro que repasaba no solo sus primeros 25 años de carrera como estrella de cine, sino también una niñez llena de momentos decisivos que acabaron contribuyendo a forjar a la mujer y a la artista que vemos en pantalla.

En este sentido, una de las anécdotas de la ganadora de dos Premios Goya que más se está compartiendo estos días en diferentes medios tiene que ver con cómo pasaba las tardes junto a su familia. "Yo me crié en casa de mis abuelos (en el barrio de Argüelles en Madrid). Vivía allí, en aquella casa enorme, con todas mis tías. Mi abuelo era militar, coronel, bastante de derechas y muy tradicional. Pero todas mis tías eran socialistas. Me acuerdo de que me llevaban al Parque del Oeste a oír a Rosa León. Iban con sus novios y me encantaba que me subieran en sus hombros", podemos leer en su biografía.

Ese sentimiento de haber disfrutado de una infancia profundamente feliz la ha acompañado toda su vida. Maribel Verdú ha insistido en ello en distintas entrevistas a lo largo de los años. Ya en 1994 recordaba con cariño una rutina sencilla: "Me pasaba todo el día jugando en la calle. Y para merendar, me comía un exquisito bocadillo de leche condensada con rodajas de plátano preparado por mi madre". Una estampa que retrata una época marcada por la libertad, los afectos familiares y los pequeños placeres.

"Seré profesora como mis tías, como todos"

Una etapa que, además, despertó su pasión por la lectura. No en vano, gran parte de su familia era licenciada en Letras. Verdú recuerda especialmente la llamada Habitación Azul de la casa de sus abuelos, el lugar donde estudiaban todos. Como tenía facilidad para memorizar las lecciones, colocaba cojines como si fueran alumnos y les daba clase sobre historia, geografía y otras materias. "Los cojines eran mis alumnos y yo pensaba: 'Seré profesora como mis tías, como todos'", recordaba. Acabó siendo, claro, actriz.

Al mismo tiempo, devoraba libros de Unamuno, con apenas 12 años, disfrutaba disfrazándose con la ropa de su madre y jugaba al fútbol los fines de semana como delantera en un equipo de su barrio. Todos esos recuerdos ayudaron a forjar a una actriz que acabaría triunfando no solo en España, sino también más allá de nuestras fronteras gracias a trabajos como 'Tetro', a las órdenes de Francis Ford Coppola, o 'Raymond & Ray', donde compartió reparto con Ewan McGregor y Ethan Hawke. Incluso ha salido en el cine de superhéroes para hacer de madre en la fallida 'The Flash'.

Imagen | Ana Tramel. El juego (2021)

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