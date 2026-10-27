"Me dio dolor de estómago": Traer de vuelta al Sheldon de 'The Big Bang Theory' al final de 'Young Sheldon' fue un completo error, según Annie Potts

Han pasado cerca de dos años y medio desde el final de 'Young Sheldon', una sitcom familiar que se prolongó durante siete temporadas narrando la infancia del físico teórico más famoso de la televisión estadounidense. Lo hizo, además, contando en sus últimos minutos con la aparición de Jim Parsons, que dio vida al personaje en 'The Big Bang Theory', acompañado por Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler) en una escena que no sentó nada bien a una de las actrices de la precuela: Annie Potts (Meemaw en el show).

O eso al menos se desprende de sus declaraciones a Jessica Radloff para la redacción del libro Young Sheldon: The (Juicier-Than-Meemaw’s-Brisket) Inside Story of the Hit Comedy, que saldrá a la venta en unos días pero que ya está dejándonos algún que otro titular. El caso es que, centrándonos en el tema que hoy nos ocupa, a la artista de 73 años le sentó como una patada ver acabar el programa en el que había invertido siete años de su vida con una escena que, en cierto sentido, anulaba parte de la trama.

"Eso me rompió el corazón. Fue como: '¿De verdad? ¿Aún sin asumir ninguna responsabilidad?'. Era pura egoísmo. Simplemente no es así como me gustaría ver a Sheldon marcharse al mundo... Pensé que la serie podría haber terminado [con el joven Sheldon] y no llegar a la temida escena con Jim y Mayim como Sheldon y Amy revelando que él seguía sin cambiar y sin arrepentirse. Eso me dio dolor de estómago. Fue como: '¿Quién ha venido a estropearnos la fiesta?! ¿Quién os ha invitado?'".

El problema de ser una precuela

En 'Young Sheldon', el pequeño de la familia tiene, como es obvio, un desarrollo. Del primer al último capítulo de la serie, se ve cómo poco a poco se va humanizado al genio infantil interpretado de 10 por Iain Armitage. Sheldon aprende a acoger el cariño de su entorno, a gestionar la pérdida y a entender que el mundo no gira exclusivamente en torno a sus propias necesidades científicas, lo que dota a su paso por la infancia de una profundidad emocional inesperada. Y eso en la escena con Parsons pues no se ve.

No deja de ser un problema de 'Young Sheldon' como precuela de 'The Big Bang Theory' que es donde, precisamente, se nos contó este mismo desarrollo del físico, pasando de ser alguien puramente egoísta a un individuo más amigo de sus amigos. Aunque, para ser sinceros, lo cierto es que hasta el último minuto de la sitcom seguimos viendo viendo los mismos rasgos de egoísmo e inmadurez que caracterizaron al personaje durante toda su etapa adulta. En fin, el debate ha quedado servido en redes sociales.

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