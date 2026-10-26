Mucho mejor una película cutre pero con encanto que otra hecha totalmente con inteligencia artificial: China da una valiosa lección a los productores de cine

Vivimos tiempos marcados por el auge de la inteligencia artificial, transmitiéndose el mensaje de que poco menos de que te estás quedando atrás si no la utilizas de forma intensa. Ya veremos qué nos depara el futuro, pero ahora en China han dado una valiosa lección a los productores de cine actualmente: mucho mejor una película muy cutre pero hecha íntegramente por personas que otra realizada por completo mediante el uso de la inteligencia artificial.

Esa es la conclusión que uno saca de dos fenómenos separados en el tiempo por apenas unas semanas. El primero fue el lanzamiento este pasado mes de agosto de 'Niu Lai', una película de animación hecha por una madre y su hijo. No hubo nadie más implicado y se contó además con un presupuesto muy reducido de apenas 200 dólares, lo que llevó a que además se tardasen cinco años en tenerla lista.

Dos casos radicalmente enfrentados

Una vez llegó a los cines, 'Niu Lai' se lanzó en apenas 245 salas de todo China y su destino era pasar bastante desapercibida. De hecho, durante sus 9 primeros días en cines se vendieron poco más de 200 entradas, pero la película se hizo viral el 14 de agosto de 2026 por contar con una animación tan rudimentaria que solamente queda calificarla como cutre.

¿Cuál fue entonces la reacción del público? Acudir en masa a los cines a verla, ya fuera para reírse de ella o simplemente para disfrutar de que algo tan insólito llegase a estrenarse en cines, aunque casi todo apunta a la primera opción. Tanto interés despertó que sus ingresos en salas alcanzaron los millones de dólares -se habla de que ha recaudado hasta 10 millones-, convirtiéndose además en una de las películas del momento.

Este hecho insólito ha tenido ahora una secuela inesperada con el estreno de 'Sanxingdui: Future Past', que se ha promocionaba como la primera película china hecha íntegramente mediante el uso de inteligencia artificial. Eso ayudó a mantener los costes bajo control, pues tiene un presupuesto de 1,5 millones de dólares, pero también contó con 100 personas trabajando en ella durante más de dos años.

Además, 'Sanxingdui: Future Past' tuvo más de 10.000 pases solamente durante su primer día en cines este pasado 23 de octubre, pero el público le dio la espalda de forma rotunda. Lo cierto es que se ha pegado un tremendo batacazo al recaudar apenas el equivalente 181.000 dólares durante su primer fin de semana, quedándose además fuera del top de las más taquilleras.

Obviamente, esto no es una garantía de que vaya a pasar en todos los casos, pero la idea de ver en la inteligencia artificial como la herramienta mágica que todo puede conseguirlo por una fracción del coste sí que empieza a resultar al menos como algo dudoso en el caso del cine...

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