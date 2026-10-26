Pedro Pascal, sobre cómo abrirse camino en Hollywood: "Tienes que tragar mucha mierda, forma parte de ello"

Pedro Pascal lleva años siendo uno de los rostros más populares de Hollywood, pero su trayectoria hasta convertirse en una estrella internacional estuvo marcada por dos décadas de pequeños papeles en cine, televisión y teatro. Después de que 'Juego de Tronos' cambiara su carrera cuando tenía 39 años, el actor chileno se ha convertido en uno de los intérpretes más solicitados de la industria gracias a producciones como 'The Mandalorian' y 'The Last of Us'.

Ahora, Pascal se enfrenta a uno de los mayores desafíos de su carrera con '¡Behemoth!', la nueva película de Tony Gilroy en la que interpreta a un violonchelista y para la que comenzó a prepararse incluso antes de que el proyecto estuviera completamente asegurado. En España tendremos que esperar para verla hasta el 8 de enero de 2027.

Qué hay que hacer para triunfar en Hollywood

En una entrevista con Variety, el actor habló sobre su experiencia, su manera de entender la interpretación y las lecciones que ha aprendido durante su largo camino hacia el éxito, y también adelantó una frase de su próximo papel en 'Avengers: Doomsday'.

Para preparar su papel de Alex Serian, un violonchelista que regresa a Los Ángeles después de pasar 20 años de gira, Pascal se puso a estudiar el instrumento con los músicos Timothy Loo y Charlie Tyler antes de que comenzara el rodaje. El actor reconoce que fue un reto especialmente complicado, hasta el punto de describirlo como "lo más difícil que he hecho".

La película le ha permitido explorar una forma de interpretar muy distinta a la habitual, con un personaje que se expresa principalmente a través de la música y que tiene dificultades para comunicar sus sentimientos con palabras. Y Pascal explica que conectó profundamente con Alex, un hombre que intenta sobrevivir y desenvolverse en el mundo a su manera, aunque eso complique sus relaciones personales.

Pero Pascal también ha echado la vista atrás para reflexionar sobre los años que pasó esperando una oportunidad como la que llegó con 'Juego de Tronos'. Cuando le preguntan qué consejo daría a quienes están intentando abrirse camino en la industria, el actor insiste en la importancia de mantenerse fiel a uno mismo y confiar en el propio recorrido:

"Lo que le diría a cualquiera es que si te despiertas todos los días y lo intentas, y algunos días eso significa no hacer nada en absoluto, pero tienes intención con tu búsqueda, estás enamorado de lo que estás persiguiendo y lo estás persiguiendo a tu manera, estás exactamente donde se supone que debes estar. Ten fe en eso. Creo que es un gran error si sientes que necesitas moldearte en algo que no se siente fiel a ti mismo, o cumplir con una expectativa que incluso se siente como algún tipo de traición interna".

Pero el intérprete tampoco ha querido ocultar que el camino hacia el éxito implica aceptar momentos difíciles y aprender de ellos.

"Tienes que tragar mierda, y tienes que aceptar mucha mierda. Forma parte de ello. Y es un parte importante de ello para mí, porque forma ayuda a crear el personaje, con suerte en la dirección de saber cómo tratar a otras personas y proteger el valor de la generosidad. Yo no estaría aquí si no fuera por la generosidad de otros que han estado ahí para mí. Se lo debo a todas las personas en mi vida. No sabría por dónde empezar. Es una gran cantidad de personas a las que les debo cosas".

Además de hablar sobre su carrera, Pascal también ha dejado caer una pequeña pista sobre su participación en 'Vengadores: Doomsday', su siguiente proyecto que veremos en cines, aunque sin revelar demasiado sobre la esperada película de Marvel. Cuando le piden que comparta una frase de la cinta, el actor reveló poco, eligiendo una que no aparece en el tráiler y generando todavía más expectación por el filme: "Qué bien verte de nuevo".

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