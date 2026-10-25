Ya es oficial: la nueva película de 'Alien' de Ridley Scott arranca su desarrollo con el fichaje del guionista de 'Prisioneros'

Hace un par de meses os contábamos que Ridley Scott, tras dos patinazos creativos de la talla de 'Gladiator II' y 'La constelación del perro', había decidido adueñarse nuevamente de la saga 'Alien' —a la que dio vida en un ya lejano 1979 con la extraordinaria 'El octavo pasajero'— para poner en marcha un nuevo proyecto que, tras el fantástico desempeño de Fede Álvarez con la notable 'Romulus', falta, lo que se dice falta, no es que haga.

Suma y sigue

Desgraciadamente, como en esta vida no podemos tener cosas bonitas, el cineasta ha decidido poner patas arriba el universo del Xenomorfo, dejar en el limbo la secuela de 'Romulus' y volver a dar la tabarra con la trama de las anodinas 'Prometheus' y 'Alien: Covenant' en un largometraje del que ya han trascendido los primeros detalles.

Según nos cuenta la gente de The Hollywood Reporter, la nueva 'Alien' ya está en fase de desarrollo baje al ala de 20th Century Studios y la compañía Scott Free, y contará nada menos que con Aaron Guzilowski, firmante de los libretos de largometrajes como 'Contraband' y 'Prisioneros', y colaborador de Scott en la serie 'Raised by Wolves', como guionista. Además, está perfilando el guion de la adaptación de 'Death Stranding' de Hideo Kojima.

Como decimos la historia del largometraje no continuará con lo visto en la última entrega en llegar a los cines, sino que volverá a explorar las aventuras y desventuras del androide David, interpretado por un Michael Fassbender que, por el momento, no ha sido confirmado. No obstante, la luz verde oficial al proyecto invita a pensar en que su fichaje se hará público más pronto que tarde.

En lo que respecta al rol de Scott, por el momento se sabe que se encargará de la producción junto a Michael Purss a través de su mencionada compañía Scott Free Productions. Si ocupará o no el asiento del director continúa siendo una incógnita a día de hoy, pero si su apretada agenda se lo permite —recordemos que tiene ocho proyectos en la recámara, incluyendo 'La isla del tesoro'—, seguramente se anime a coger de nuevo el timón.

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