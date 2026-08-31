Ridley Scott desvela cuál es la película que "mató" la saga 'Alien' antes de que él mismo la resucitase. "Yo hice la mejor con diferencia, y punto"

A estas alturas de la película creo que no sorprenderá a nadie si decimos que, cuando Ridley Scott habla, tiende a subir el pan. El cineasta británico, a sus 88 años, ha decidido reducir aún más el poco filtro que siempre ha caracterizado sus intervenciones públicas, y la nueva muestra de ella la encontramos en unas últimas declaraciones que, aunque tengan parte de razón, deberían cogerse con pinza.

Ridley, el salvador

La última bomba del de South Shields se ha soltado durante una entrevista con Brut, en la que se ha colgado a sí mismo una merecidísima medalla para, a continuación erigirse como una suerte de salvador de la saga 'Alien'.

¿Has visto Alien? Yo hice la mejor, con diferencia. Y punto. Fin de la puta historia. Luego dejaron que se apagara. Después de [Alien] 4, la mataron. Así que me quedé ahí pensando: “Voy a resucitarla”. Así que me senté con un guionista muy bueno; dos tipos [y] al final acabé con Damon Lindelof, y nos entusiasmamos y escribimos Prometheus.

Casi 50 años después de su estreno, podemos —y debemos— dar al César lo que es del César y reafirmar las palabras de Scott cuando asegura que 'El octavo pasajero' es la mejor entrega de la longeva franquicia; incluso podríamos llegar a concederle que 'Alien 4' de Jean Pierre Jeunet marcó el punto más bajo de la tetralogía original. No obstante, sugerir que su colaboración con Damon Lindelof en 'Prometheus' fue una suerte de resurrección de la licencia es, cuando menos, arriesgado.

Las palabras de Ridley llegan después de que confirmase que se ha adueñado de la secuela de 'Alien: Romulus' —probablemente, la mejor continuación de la franquicia tras la 'Aliens' de James Cameron— para volver a los derroteros de las precuelas y continuar narrando la olvidable historia de David, el androide interpretado por Michael Fassbender. El síndrome del mesías, desde luego, es fuerte en Scott.

Por lo pronto, su último y anodino largometraje, estrenado bajo el título de 'La constelación del perro', se ha pegado uno de los batacazos más demoledores del año, recaudando únicamente 19,3 millones de dólares durante su lanzamiento sobre un presupuesto que se estima entre los 70 y los 110 millones de dólares.

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