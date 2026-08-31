Aaron Pierre, sobre su papel en 'Linternas': "John Stewart es preciso y directo a partes iguales, pero también un volcán a punto de estallar y devastarlo todo"

El episodio 3 de 'Linternas' se toma un pequeño descanso dentro de la trama para llevarnos directamente a los orígenes de John Stewart. La serie de superhéroes de HBO nos lleva en 'Paria' a explorar el cómo acabó como recluta/aprendiz de Hal Jordan y, de paso, responder a algunas de las preguntas que surgieron en los primeros minutos de la serie. Por cierto, a partir de aquí, spoilers.

En un flashback hilado a través de una "entrevista de trabajo" para el puesto de "sustituto" de Jordan, nos adentramos durante poco menos de una hora en la infancia de John Stewart, descubriendo no sólo cómo desde pequeño ha estado entrenándose para acabar llevando el anillo, sino también por qué.

Arrancando el miedo

Y es que, en lo que un noticiero televisivo avisa de cómo el misterioso Linterna Verde ha salvado una gran ciudad, John Stewart Sr. (J. Alphonse Nicholson) dispara al televisor asegurando ante el pavor de su mujer (Jasmine Cephas Jones) cómo esa pregunta de "¿Tienes miedo?" también se la hicieron a él en lo que una burbuja verde le hacía levitar.

Poco después, su incrédula esposa recibe la visita de una Guardiana del Universo (Laura Linney) disculpándose por las molestias causadas por el atípico proceso de selección. En ese momento ven cómo su hijo podría ser el próximo Lantern de la Tierra por puro legado y sustituir al que le "usurpó" el puesto al padre, Hal Jordan.

«No quiere decepcionar a su hijo», explica Nicholson, el padre de John, hablando con Variety. El actor continúa: «Básicamente, sentía que le había decepcionado, había decepcionado a su comunidad, a su esposa, así que ahora le toca asegurarse que su hijo no se siente así y que no caiga en la misma espiral de depresión.»

Esto lleva a la familia Stewart a entrenar día y noche a su hijo para despojarle del miedo, convirtiendo a John en prácticamente una máquina al que no le entra el pánico bajo ninguna circunstancia. Sin embargo, según comenta Aaron Pierre, esta vez para Collider, esta mente fría y precisión a la hora de hacer las cosas, le convirtía en alguien extremadamente volátil:

«John es preciso y directo a partes iguales, pero también internamente volatil y un volcán a punto de explotar y devastar todo a su alrededor. De hecho, cuanto más preciso descubría que es, más volátil descubría que era. No puedes tener luz sin oscuridad y eso era vital para mí. Quería trabajar con eso. Los momentos en los que aparecía esa precisión, ¿cuándo era adecuado y cuándo más sincero y auténtico? Y los momentos en los que aparecían esa otra cara de sí mismo, ¿Cuándo pareció lo más auténtico y genuino?»

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