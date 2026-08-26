Grant Morrison critica 'Linternas': "¿Por qué tomar esta ruta tan austera con una franquicia que debería competir con Star Trek o Star Wars?"

Grant Morrison lo tiene claro. Como guionista (y voz bastante autorizada) del mundo superheroico no le ha gustado nada 'Linternas' (Lanterns). El escocés, cuyo trabajo ha inspirado recientemente tanto 'Superman' de James Gunn como 'X-Men '97', reconoce que ha llevado la propuesta tan "anclada a tierra" con Hal Jordan algo regular.

Escribiendo en su newsletter, Morrison habla sobre cómo se vio obligado a verla después de «criticar el rechazo frívolo del color verde» que se vio en los adelantos. Y, bueno, tampoco es que con dos episodios estemos muy metidos en el esmeralda habitual de Green Lantern. Pero, más allá del verde, el guionista no termina de reconocer a los personajes.

Poco green

«Me pareció que Kyle Chandler sostuvo la serie con su gran interpretación del Doctor McCoy, pero no era ningún Hal Jordan que reconozca», critica Morrison tras elogiar por otro lado el trabajo de Aaron Pierre. También guarda elogios para Chandler, pero para él se parece más al cínico personaje de 'Star Trek' que a un miembro de los Linterna Verde: «De primeras, voluntad y bebida no se mezclan.»

Por otro lado, si bien la falta de traje le llama la atención, lo que no ha entendido es el rechazo de Jordan a ponérselo, debido a que «es el uniforme de la organización para la que trabaja Jordan y, al igual que el azul de la policía, marca su afiliación y autoridad.»

Aquí hay que recalcar que precisamente en su etapa en 'El Green Lantern' con Liam Sharp explotó bastante esta faceta de "Policía espacial", además de devolvernos a ese sentido de la maravilla que tanto pide el héroe. Sin embargo, comprende que, entre otras cosas, lo del traje y los efectos es debido al presupuesto, con lo cual tampoco está demasiado de acuerdo ya que es una franquicia que merece toda la grandeza que merece:

«La falta de trajes y efectos de anillo fue patente pero fácilmente explicado por restricciones de presupuesto y un deseo de crear algo de distancia entre esta y la fracasada película de 'Linterna Verde' de Ryan Reynolds. (...) Lo cual solo nos lleva a preguntar ¿por qué hacer una serie de Green Lantern con presupuesto reducido? DC tiene un montón de héroes a pie de tierra o personajes con poderes de bajo nivel para elegir por lo que ¿por qué esta ruta tan austera con una franquicia que debería competir con Star Trek o Star Wars?»

Una disertación bastante propia de Grant Morrison teniendo en cuenta que, de normal, apuesta mucho en su obra por esa visión de los superhéroes (sobre todo los de DC) como dioses en la Tierra. Con más o menos defectos, con sus fortalezas y debilidades pero siempre apuesta por ese retrato de grandeza.

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