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El regreso de Borat no era suficiente. Tras 24 años, Sacha Baron Cohen presenta la secuela de 'Ali G anda suelto' y su tráiler ya viene apuntando maneras

'Ali G: Who Iz I?' es un nuevo mockumentary dirigido por el propio Cohen

Ali G
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Mariló Delgado

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Hace un par de meses Sacha Baron Cohen nos pegó una sorpresa mayúscula anunciando el regreso de Ali G, el personaje con el que muchos le conocimos. Junto con  'Borat', 'Ali G anda suelto' es una de las comedias más icónicas de Cohen, con un humor políticamente incorrecto y que encima en España fue carne de meme puro gracias al doblaje que recibió en su momento.

Abriendo una nueva era

Ya con 'Borat 2', Cohen había apuntado maneras. Y si el regreso del reportero funcionó de miedo, ahora va a probar suerte con una nueva etapa para Ali G en la que se enfrenta a la misma ruta: la paternidad.

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En 'Ali G: Who Iz I?' Cohen se estrena como director. El mockumentary arranca cuando Ali G descubre que su novia está embarazada de ocho meses, y ahora que van a tener una boca más que alimentar, decide viajar a Estados Unidos para intentar retomar sus días de gloria y sacar tajada. Pero, como dice la sinopsis, "pronto se encuentra con adversarios que amenazarán su existencia y la de futuro hijo". Bueno, ahí es nada. 

Además de dirigir 'Ali G: Who Iz I?', Cohen también ha guionizado la secuela y la ha producido con su propia compañía, Four by Two Films Banner, con Petr Jákl y Emily Kob como productores ejecutivos. En un principio lo nuevo de Ali G se estrenará en cines el próximo 23 de octubre, aunque habrá que ver si no termina en streaming como la secuela de 'Borat'. 

Aunque teniendo en cuenta el éxito que cosechó con esta última y que el tráiler de 'Ali G: Who Iz I?' promete ser una auténtica mamarrachada que no deje títere con cabeza, también es la oportunidad perfecta para sacar tajada en taquilla. Ali G vuelve a estar suelto, y ya viene apuntando maneras para levantar muchas ampollas.

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